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Мурашко заявил о снижении числа тяжелых пациентов с COVID-19
Мурашко заявил о снижении числа тяжелых пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022
Мурашко заявил о снижении числа тяжелых пациентов с COVID-19
На 9% снизилось количество тяжелых пациентов с коронавирусом, снижается и количество пациентов на ИВЛ, это хороший сигнал, сообщил глава Минздрава Михаил... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:47
2022-02-02T16:47
2022-02-02T16:58
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На 9% снизилось количество тяжелых пациентов с коронавирусом, снижается и количество пациентов на ИВЛ, это хороший сигнал, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Хочу отметить, что количество пациентов в тяжелом состоянии сегодня снизилось на 9%, и 11% составляет доля числа госпитализированных именно пациентов с тяжелой степенью тяжести протекания заболевания", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Ну и снижается доля пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких. Это тоже хороший сигнал. Снизилось до 2,5%. Это где-то около 5% за неделю снижение", - добавил министр.
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общество, коронавирус в россии, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко
16:47 02.02.2022 (обновлено: 16:58 02.02.2022)
Мурашко заявил о снижении числа тяжелых пациентов с COVID-19
Глава Минздрава Мурашко заявил о снижении числа тяжелых пациентов с COVID-19 на 9%