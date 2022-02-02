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Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19

Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022

Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19

В Москве занято около 10 тысяч коек стационарных больных коронавирусом, 5 тысяч коек находится в резерве, заявил в среду мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:41

2022-02-02T16:41

2022-02-02T16:56

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здоровье - общество

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сергей собянин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Москве занято около 10 тысяч коек стационарных больных коронавирусом, 5 тысяч коек находится в резерве, заявил в среду мэр Сергей Собянин."Сегодня занято около 10 тысяч коек стационарных. Мы увеличили объём резервов еще на 5 тысяч, так что у нас 5 тысяч коек ещё находится в резерве в случае дальнейшего подъёма заболеваемости", - сказал Собянин на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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