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Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19
Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022
Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19
В Москве занято около 10 тысяч коек стационарных больных коронавирусом, 5 тысяч коек находится в резерве, заявил в среду мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:41
2022-02-02T16:41
2022-02-02T16:56
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Москве занято около 10 тысяч коек стационарных больных коронавирусом, 5 тысяч коек находится в резерве, заявил в среду мэр Сергей Собянин."Сегодня занято около 10 тысяч коек стационарных. Мы увеличили объём резервов еще на 5 тысяч, так что у нас 5 тысяч коек ещё находится в резерве в случае дальнейшего подъёма заболеваемости", - сказал Собянин на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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общество, коронавирус covid-19, москва, здоровье - общество, россия, сергей собянин
16:41 02.02.2022 (обновлено: 16:56 02.02.2022)
Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19
Мэр Собянин заявил, что в Москве занято около десяти тысяч коек для больных COVID-19