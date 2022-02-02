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Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19
Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022
Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19
В Москве занято около 10 тысяч коек стационарных больных коронавирусом, 5 тысяч коек находится в резерве, заявил в среду мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:41
2022-02-02T16:56
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
москва
здоровье - общество
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Москве занято около 10 тысяч коек стационарных больных коронавирусом, 5 тысяч коек находится в резерве, заявил в среду мэр Сергей Собянин."Сегодня занято около 10 тысяч коек стационарных. Мы увеличили объём резервов еще на 5 тысяч, так что у нас 5 тысяч коек ещё находится в резерве в случае дальнейшего подъёма заболеваемости", - сказал Собянин на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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общество, коронавирус covid-19, москва, здоровье - общество, россия, сергей собянин
16:41 02.02.2022 (обновлено: 16:56 02.02.2022)
 
Собянин рассказал о резерве коек для больных COVID-19

Мэр Собянин заявил, что в Москве занято около десяти тысяч коек для больных COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Москве занято около 10 тысяч коек стационарных больных коронавирусом, 5 тысяч коек находится в резерве, заявил в среду мэр Сергей Собянин.
"Сегодня занято около 10 тысяч коек стационарных. Мы увеличили объём резервов еще на 5 тысяч, так что у нас 5 тысяч коек ещё находится в резерве в случае дальнейшего подъёма заболеваемости", - сказал Собянин на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Собянин заявил о снижении роста заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 16:40Распространение коронавируса
Собянин сообщил о снижении роста заболеваемости COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияСергей Собянин
 
 
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