https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770701578.html

Более 90 процентов заболевших COVID-19 лечатся амбулаторно, заявил Мурашко

Более 90 процентов заболевших COVID-19 лечатся амбулаторно, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.02.2022

Более 90 процентов заболевших COVID-19 лечатся амбулаторно, заявил Мурашко

На амбулаторном лечении находятся 92% пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:40

2022-02-02T16:40

2022-02-02T16:58

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михаил мурашко

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МОСКВА. 2 фев - РИА Новости. На амбулаторном лечении находятся 92% пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."При этом, как и отмечали, преимущественно увеличилась доля амбулаторных пациентов. Сегодня 92%", - сказал Мурашко на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20220131/omikron-1770351672.html

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