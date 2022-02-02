https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770701578.html
Более 90 процентов заболевших COVID-19 лечатся амбулаторно, заявил Мурашко
Более 90 процентов заболевших COVID-19 лечатся амбулаторно, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.02.2022
Более 90 процентов заболевших COVID-19 лечатся амбулаторно, заявил Мурашко
На амбулаторном лечении находятся 92% пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:40
2022-02-02T16:40
2022-02-02T16:58
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МОСКВА. 2 фев - РИА Новости. На амбулаторном лечении находятся 92% пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."При этом, как и отмечали, преимущественно увеличилась доля амбулаторных пациентов. Сегодня 92%", - сказал Мурашко на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, михаил мурашко
16:40 02.02.2022 (обновлено: 16:58 02.02.2022)
Более 90 процентов заболевших COVID-19 лечатся амбулаторно, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: 92 процента заболевших COVID-19 лечатся амбулаторно