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Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 на 70 процентов за неделю
Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 на 70 процентов за неделю - РИА Новости, 02.02.2022
Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 на 70 процентов за неделю
Ситуация с коронавирусом в Москве была очень сложной на прошедшей неделе, количество заболеваний увеличилось на 70%, процент госпитализаций вырос на 40%, заявил РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:35
2022-02-02T16:35
2022-02-02T16:53
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве была очень сложной на прошедшей неделе, количество заболеваний увеличилось на 70%, процент госпитализаций вырос на 40%, заявил в среду мэр Сергей Собянин."Прошедшая неделя была очень сложной, количество заболеваний увеличилось почти на 70%, и, что особенно неприятно, увеличился на 40% процент госпитализаций. По госпитализациям мы вышли на цифру где-то 1600 человек в сутки", - сказал Собянин на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, москва, сергей собянин
16:35 02.02.2022 (обновлено: 16:53 02.02.2022)
Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 на 70 процентов за неделю
Мэр Москвы Собянин: количество заболевших COVID-19 за неделю выросло на 70 процентов