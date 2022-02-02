https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770700349.html

Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 на 70 процентов за неделю

Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 на 70 процентов за неделю - РИА Новости, 02.02.2022

Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 на 70 процентов за неделю

Ситуация с коронавирусом в Москве была очень сложной на прошедшей неделе, количество заболеваний увеличилось на 70%, процент госпитализаций вырос на 40%, заявил РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:35

2022-02-02T16:35

2022-02-02T16:53

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769456678_0:0:2069:1165_1920x0_80_0_0_4ab0b3f515cdc8bb7bcea8f375877681.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве была очень сложной на прошедшей неделе, количество заболеваний увеличилось на 70%, процент госпитализаций вырос на 40%, заявил в среду мэр Сергей Собянин."Прошедшая неделя была очень сложной, количество заболеваний увеличилось почти на 70%, и, что особенно неприятно, увеличился на 40% процент госпитализаций. По госпитализациям мы вышли на цифру где-то 1600 человек в сутки", - сказал Собянин на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20220124/mery-1769324933.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, москва, сергей собянин