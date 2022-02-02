https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770689516.html
Найден "любимый орган" коронавируса
Вирусолог назвал основной путь заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.02.2022
Найден "любимый орган" коронавируса
Коронавирусу легче всего попасть в организм человека через нос, так как эпителий носовой полости особенно чувствителен к инфекции, заявил Ura.ru... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:40
2022-02-02T15:40
2022-02-02T23:25
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757723900_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_3254c57a757b8a6cda481e41577ee1ca.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Коронавирусу легче всего попасть в организм человека через нос, так как эпителий носовой полости особенно чувствителен к инфекции, заявил Ura.ru член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта профессор Петр Чумаков."Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому, когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос", — сказал Чумаков.Профессор добавил, что ношение маски, спущенной под нос, фактически сводит на нет защиту.По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается 376 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20220131/omikron-1770351672.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757723900_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_eed5921c73697b44e44f85d87cd947c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, воз
15:40 02.02.2022 (обновлено: 23:25 02.02.2022)
Вирусолог назвал основной путь заражения коронавирусом
Вирусолог Чумаков назвал нос основным путем заражения коронавирусом