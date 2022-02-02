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Ученые заявили о вреде локдаунов
Американские ученые заявили о вреде локдаунов - РИА Новости, 02.02.2022
Ученые заявили о вреде локдаунов
Введенные весной 2020 года ограничения из-за коронавируса малозаметно сказались на показателях смертности в США и странах Европы, однако привели к серьезным... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:53
2022-02-02T15:36
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Введенные весной 2020 года ограничения из-за коронавируса малозаметно сказались на показателях смертности в США и странах Европы, однако привели к серьезным экономическим и социальным издержкам, считают ученые из Университета Джонса Хопкинса.Как отмечают исследователи, ограничение доступа к открытым местам, в частности паркам и пляжам, побудило людей к встречам в закрытых помещениях, где риск заражения был гораздо выше. Ученые подвергли критике такую меру, как обязательная самоизоляция: она снизила смертность от COVID-19 лишь на 2,9 процента, при этом в некоторых случаях, наоборот, ухудшила ситуацию."Принудительная самоизоляция может оставить больного человека в окружении его семьи, где он рискует передать близким более высокую вирусную нагрузку, вызывая более тяжелое заболевание", — подчеркнули авторы работы. Однако они отметили, что закрытие несущественных для общественной деятельности организаций имело положительный эффект, поскольку позволило снизить смертность на 10,6 процента.Специалисты выяснили, что локдауны пагубно отразились на социально-экономической ситуации в США и европейских странах. В частности, вырос уровень безработицы, число случаев домашнего насилия, а также передозировки наркотиков. Кроме того, снизилось качество образовательного процесса.Подытоживая, эксперты сделали вывод, что политика изоляции не играет существенной роли и ее не нужно применять во время пандемии.
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сша, коронавирус covid-19, европа, здоровье - общество
13:53 02.02.2022 (обновлено: 15:36 02.02.2022)
 
Американские ученые заявили о вреде локдаунов

Университет Хопкинса: локдауны в Европе и США привели к росту безработицы и случаев насилия

© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанкНью-Йорк во время режима ЧС из-за COVID-19
Нью-Йорк во время режима ЧС из-за COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Татьяна Столярова
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Нью-Йорк во время режима ЧС из-за COVID-19
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Введенные весной 2020 года ограничения из-за коронавируса малозаметно сказались на показателях смертности в США и странах Европы, однако привели к серьезным экономическим и социальным издержкам, считают ученые из Университета Джонса Хопкинса.
Как отмечают исследователи, ограничение доступа к открытым местам, в частности паркам и пляжам, побудило людей к встречам в закрытых помещениях, где риск заражения был гораздо выше. Ученые подвергли критике такую меру, как обязательная самоизоляция: она снизила смертность от COVID-19 лишь на 2,9 процента, при этом в некоторых случаях, наоборот, ухудшила ситуацию.
"Принудительная самоизоляция может оставить больного человека в окружении его семьи, где он рискует передать близким более высокую вирусную нагрузку, вызывая более тяжелое заболевание", — подчеркнули авторы работы. Однако они отметили, что закрытие несущественных для общественной деятельности организаций имело положительный эффект, поскольку позволило снизить смертность на 10,6 процента.
Специалисты выяснили, что локдауны пагубно отразились на социально-экономической ситуации в США и европейских странах. В частности, вырос уровень безработицы, число случаев домашнего насилия, а также передозировки наркотиков. Кроме того, снизилось качество образовательного процесса.
Подытоживая, эксперты сделали вывод, что политика изоляции не играет существенной роли и ее не нужно применять во время пандемии.
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