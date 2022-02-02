https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770666738.html

Ученые заявили о вреде локдаунов

Американские ученые заявили о вреде локдаунов - РИА Новости, 02.02.2022

Ученые заявили о вреде локдаунов

Введенные весной 2020 года ограничения из-за коронавируса малозаметно сказались на показателях смертности в США и странах Европы, однако привели к серьезным... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:53

2022-02-02T13:53

2022-02-02T15:36

распространение коронавируса

сша

коронавирус covid-19

европа

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Введенные весной 2020 года ограничения из-за коронавируса малозаметно сказались на показателях смертности в США и странах Европы, однако привели к серьезным экономическим и социальным издержкам, считают ученые из Университета Джонса Хопкинса.Как отмечают исследователи, ограничение доступа к открытым местам, в частности паркам и пляжам, побудило людей к встречам в закрытых помещениях, где риск заражения был гораздо выше. Ученые подвергли критике такую меру, как обязательная самоизоляция: она снизила смертность от COVID-19 лишь на 2,9 процента, при этом в некоторых случаях, наоборот, ухудшила ситуацию."Принудительная самоизоляция может оставить больного человека в окружении его семьи, где он рискует передать близким более высокую вирусную нагрузку, вызывая более тяжелое заболевание", — подчеркнули авторы работы. Однако они отметили, что закрытие несущественных для общественной деятельности организаций имело положительный эффект, поскольку позволило снизить смертность на 10,6 процента.Специалисты выяснили, что локдауны пагубно отразились на социально-экономической ситуации в США и европейских странах. В частности, вырос уровень безработицы, число случаев домашнего насилия, а также передозировки наркотиков. Кроме того, снизилось качество образовательного процесса.Подытоживая, эксперты сделали вывод, что политика изоляции не играет существенной роли и ее не нужно применять во время пандемии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/dzhonson-1770376604.html

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сша, коронавирус covid-19, европа, здоровье - общество