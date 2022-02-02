https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770663985.html

Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой

Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой - РИА Новости, 02.02.2022

Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой

Ситуация с пандемией коронавируса остаётся непростой, в этих условиях важны взаимовыручка и солидарность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:43

2022-02-02T13:43

2022-02-02T13:57

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ситуация с пандемией коронавируса остаётся непростой, в этих условиях важны взаимовыручка и солидарность, заявил президент РФ Владимир Путин."И Россия, и весь мир проходят через испытания пандемии коронавирусной инфекции. Да, ситуация остаётся непростой, но жизнь продолжается, и сейчас важны и наша общая солидарность, взаимовыручка, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры" , - сказал Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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