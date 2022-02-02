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Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой
Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой - РИА Новости, 02.02.2022
Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой
Ситуация с пандемией коронавируса остаётся непростой, в этих условиях важны взаимовыручка и солидарность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:43
2022-02-02T13:43
2022-02-02T13:57
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ситуация с пандемией коронавируса остаётся непростой, в этих условиях важны взаимовыручка и солидарность, заявил президент РФ Владимир Путин."И Россия, и весь мир проходят через испытания пандемии коронавирусной инфекции. Да, ситуация остаётся непростой, но жизнь продолжается, и сейчас важны и наша общая солидарность, взаимовыручка, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры" , - сказал Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирусы
13:43 02.02.2022 (обновлено: 13:57 02.02.2022)
Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой
Президент Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой