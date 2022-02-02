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В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022
В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с COVID-19
За день в российские больницы с диагнозом COVID-19 попали более 17 тысяч человек, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:43
2022-02-02T11:43
2022-02-02T12:29
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. За день в российские больницы с диагнозом COVID-19 попали более 17 тысяч человек, рассказали в оперативном штабе."Количество госпитализаций за сутки составило 17 201 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,6%", — говорится в сообщении.Накануне в медучреждения направили 17 487 человек, а еще днем ранее — 9090. Показатель снизился в 42 регионах, увеличился — в 40, в трех регионах ситуация не изменилась.Общее число новых случаев достигло 141 883 (накануне было 125 070). В целом за время пандемии в России коронавирусом заразились 12 128 176 человек.Больше всего заражений зафиксировали в Москве — 23 784 (рекорд отмечался 27 января — 26 586), Санкт-Петербурге (19 234) и Подмосковье (10 188). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (76), Еврейской автономной области (28) и на Чукотке (15).За 24 часа болезнь унесла 678 жизней, за два года — 332 690. Выздоровели 48 426 человек, всего — 10 337 008.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 376 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, коронавирусы
11:43 02.02.2022 (обновлено: 12:29 02.02.2022)
В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 141 883 новых случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
За день в российские больницы с диагнозом COVID-19 попали более 17 тысяч человек, рассказали
в оперативном штабе.
"Количество госпитализаций за сутки составило 17 201 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,6%", — говорится в сообщении.
Накануне в медучреждения направили 17 487 человек, а еще днем ранее — 9090. Показатель снизился в 42 регионах, увеличился — в 40, в трех регионах ситуация не изменилась.
Общее число новых случаев достигло 141 883 (накануне было 125 070). В целом за время пандемии в России коронавирусом заразились 12 128 176 человек.
Больше всего заражений зафиксировали в Москве
— 23 784 (рекорд отмечался 27 января — 26 586), Санкт-Петербурге (19 234) и Подмосковье (10 188). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (76), Еврейской автономной области (28) и на Чукотке (15).
За 24 часа болезнь унесла 678 жизней, за два года — 332 690. Выздоровели 48 426 человек, всего — 10 337 008.
В мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается более 376 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
, Франции
и Великобритании
. Россия занимает в этом списке шестое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.