https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770639381.html

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 02.02.2022

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с COVID-19

За день в российские больницы с диагнозом COVID-19 попали более 17 тысяч человек, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:43

2022-02-02T11:43

2022-02-02T12:29

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. За день в российские больницы с диагнозом COVID-19 попали более 17 тысяч человек, рассказали в оперативном штабе."Количество госпитализаций за сутки составило 17 201 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,6%", — говорится в сообщении.Накануне в медучреждения направили 17 487 человек, а еще днем ранее — 9090. Показатель снизился в 42 регионах, увеличился — в 40, в трех регионах ситуация не изменилась.Общее число новых случаев достигло 141 883 (накануне было 125 070). В целом за время пандемии в России коронавирусом заразились 12 128 176 человек.Больше всего заражений зафиксировали в Москве — 23 784 (рекорд отмечался 27 января — 26 586), Санкт-Петербурге (19 234) и Подмосковье (10 188). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (76), Еврейской автономной области (28) и на Чукотке (15).За 24 часа болезнь унесла 678 жизней, за два года — 332 690. Выздоровели 48 426 человек, всего — 10 337 008.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 376 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.

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