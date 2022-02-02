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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770635630.html
В Норвегии набирают добровольцев для тестирования "очков от коронавируса"
В Норвегии набирают добровольцев для тестирования "очков от коронавируса" - РИА Новости, 02.02.2022
В Норвегии набирают добровольцев для тестирования "очков от коронавируса"
Ученые норвежского института общественного здравоохранения набирают добровольцев для проведения масштабного исследования и проверки теории о том, что любые очки РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:26
2022-02-02T11:26
распространение коронавируса
в мире
норвегия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Ученые норвежского института общественного здравоохранения набирают добровольцев для проведения масштабного исследования и проверки теории о том, что любые очки защищают от коронавируса, сообщается на сайте института."Вирус может проникать в организм через глаза, поэтому нельзя исключить, что очки, в том числе солнечные, могут защитить от коронавируса и других инфекций (например, гриппа). Чтобы выяснить это, нам необходима ваша помощь (добровольцев) в течение двух недель. Мы проведем масштабное исследование", - говорится в сообщении.Добровольцев предполагается разделить на две группы – одна будет использовать очки, находясь среди людей, вторая – нет, по группам их распределит автоматический жребий. Участникам должно быть больше 18 лет, они не должны носить очки в обычной жизни (контактные линзы допускаются), они не должны были болеть коронавирусом после 15 декабря прошлого года, и, наконец, у них есть хоть какие-то очки дома.Как утверждает телекомпания NRK, когда знаменитые норвежские лыжники Йохааннес Хёсфлот Клебо и Эмиль Иверсен прибыли на олимпийские игры в Пекин в понедельник, они были в очках, поскольку узнали о том, что, защитив глаза, они могут предотвратить заражение коронавирусной инфекцией. Теперь же ученые намерены проверить эту теорию. Добровольцам предлагают заполнить специальную форму на сайте и подключиться к эксперименту.Ученые полагают, что в идеале необходимо порядка 20 тысяч добровольцев в условиях высокой скорости распространения вируса. Телекомпания сообщает, что эксперимент уже привлек внимание мировой общественности и датчане также приступают к своему исследованию в этой области, результаты норвежского и датского исследований позже предполагается сравнить.
https://ria.ru/20220202/lechenie-1770601993.html
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в мире, норвегия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:26 02.02.2022
 
В Норвегии набирают добровольцев для тестирования "очков от коронавируса"

Норвежские ученые набирают добровольцев для тестирования "очков от коронавируса"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтаршая медицинская сестра держит пробирку после забора крови
Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Ученые норвежского института общественного здравоохранения набирают добровольцев для проведения масштабного исследования и проверки теории о том, что любые очки защищают от коронавируса, сообщается на сайте института.
"Вирус может проникать в организм через глаза, поэтому нельзя исключить, что очки, в том числе солнечные, могут защитить от коронавируса и других инфекций (например, гриппа). Чтобы выяснить это, нам необходима ваша помощь (добровольцев) в течение двух недель. Мы проведем масштабное исследование", - говорится в сообщении.
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Добровольцев предполагается разделить на две группы – одна будет использовать очки, находясь среди людей, вторая – нет, по группам их распределит автоматический жребий. Участникам должно быть больше 18 лет, они не должны носить очки в обычной жизни (контактные линзы допускаются), они не должны были болеть коронавирусом после 15 декабря прошлого года, и, наконец, у них есть хоть какие-то очки дома.
Как утверждает телекомпания NRK, когда знаменитые норвежские лыжники Йохааннес Хёсфлот Клебо и Эмиль Иверсен прибыли на олимпийские игры в Пекин в понедельник, они были в очках, поскольку узнали о том, что, защитив глаза, они могут предотвратить заражение коронавирусной инфекцией. Теперь же ученые намерены проверить эту теорию. Добровольцам предлагают заполнить специальную форму на сайте и подключиться к эксперименту.
Ученые полагают, что в идеале необходимо порядка 20 тысяч добровольцев в условиях высокой скорости распространения вируса. Телекомпания сообщает, что эксперимент уже привлек внимание мировой общественности и датчане также приступают к своему исследованию в этой области, результаты норвежского и датского исследований позже предполагается сравнить.
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