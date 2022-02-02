https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770632483.html

Попова рассказала, чем отличаются коронавирус и грипп

Попова рассказала, чем отличаются коронавирус и грипп - РИА Новости, 02.02.2022

Попова рассказала, чем отличаются коронавирус и грипп

Лечение при гриппе и коронавирусе разное, при COVID-19 могут образовываться тромбы, а грипп наоборот может сопровождаться кровотечением, поэтому важно не... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:11

2022-02-02T11:11

2022-02-02T11:12

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Лечение при гриппе и коронавирусе разное, при COVID-19 могут образовываться тромбы, а грипп наоборот может сопровождаться кровотечением, поэтому важно не перепутать эти заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Важной задачей было дифференциально диагностировать грипп и COVID, потому что лечение разное. При ковиде могут образовываться тромбы, а при гриппе наоборот, он сопровождается сильным кровотечением. Поэтому здесь важно не перепутать и не переназначить разные лекарства", - сказала Попова.Она отметила, что назначать препараты должен доктор. Для того, чтобы врач мог быстро дифференцировать заболевание, на приемах началось использование быстрых тестов на коронавирус, пояснила Попова.Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>>

https://ria.ru/20220110/privivka-1767144098.html

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