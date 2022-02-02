https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770617154.html

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в двух возрастных группах

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в двух возрастных группах - РИА Новости, 02.02.2022

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в двух возрастных группах

Наибольший рост заболеваемости коронавирусом в России отмечается среди работающих людей в возрасте от 30 до 49 лет и среди подростков 15-18 лет, а вот... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:56

2022-02-02T09:56

2022-02-02T11:10

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

анна попова

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770112207_0:301:3021:2000_1920x0_80_0_0_d0b707e47a4835f7a6a76cb90c98aed5.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Наибольший рост заболеваемости коронавирусом в России отмечается среди работающих людей в возрасте от 30 до 49 лет и среди подростков 15-18 лет, а вот показатели заболеваемости среди пожилых людей пока невысокие, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Первые возрастные группы, которые обеспечивают этот рост, - это работающие люди от 30 до 49 лет и подростки 15-18 лет, у которых максимальная степень контактов и которые практически не стараются себя защитить с помощью масок, но маски мы и не требуем для детей. Это две возрастные категории, которые дают максимальный рост", - сказала Попова.Она отметила, что сегодня вирус видит перед собой взрослое иммунное население и детское неиммунное, поэтому и начинает поражать детей.При этом, по ее словам, показатели заболеваемости коронавирусом среди пожилых людей пока невысокие.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>

https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770614808.html

https://ria.ru/20220202/ogranicheniya-1770614115.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, анна попова, коронавирус в россии