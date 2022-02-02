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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770617154.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в двух возрастных группах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в двух возрастных группах - РИА Новости, 02.02.2022
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в двух возрастных группах
Наибольший рост заболеваемости коронавирусом в России отмечается среди работающих людей в возрасте от 30 до 49 лет и среди подростков 15-18 лет, а вот... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:56
2022-02-02T11:10
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Наибольший рост заболеваемости коронавирусом в России отмечается среди работающих людей в возрасте от 30 до 49 лет и среди подростков 15-18 лет, а вот показатели заболеваемости среди пожилых людей пока невысокие, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Первые возрастные группы, которые обеспечивают этот рост, - это работающие люди от 30 до 49 лет и подростки 15-18 лет, у которых максимальная степень контактов и которые практически не стараются себя защитить с помощью масок, но маски мы и не требуем для детей. Это две возрастные категории, которые дают максимальный рост", - сказала Попова.Она отметила, что сегодня вирус видит перед собой взрослое иммунное население и детское неиммунное, поэтому и начинает поражать детей.При этом, по ее словам, показатели заболеваемости коронавирусом среди пожилых людей пока невысокие.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой &gt;&gt;
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770614808.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, анна попова, коронавирус в россии
09:56 02.02.2022 (обновлено: 11:10 02.02.2022)
 
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в двух возрастных группах

Попова: наибольший рост заболеваемости COVID-19 отмечается среди людей 30-49 и 15-18 лет

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедики с пациентами в реанимационном отделении краевой больницы Краснодара
Медики с пациентами в реанимационном отделении краевой больницы Краснодара - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медики с пациентами в реанимационном отделении краевой больницы Краснодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Наибольший рост заболеваемости коронавирусом в России отмечается среди работающих людей в возрасте от 30 до 49 лет и среди подростков 15-18 лет, а вот показатели заболеваемости среди пожилых людей пока невысокие, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
"Первые возрастные группы, которые обеспечивают этот рост, - это работающие люди от 30 до 49 лет и подростки 15-18 лет, у которых максимальная степень контактов и которые практически не стараются себя защитить с помощью масок, но маски мы и не требуем для детей. Это две возрастные категории, которые дают максимальный рост", - сказала Попова.
Медицинский работник в отделении для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
09:45Распространение коронавируса
Летальность коронавируса в России не растет, заявила Попова
Она отметила, что сегодня вирус видит перед собой взрослое иммунное население и детское неиммунное, поэтому и начинает поражать детей.
"Это естественный ход эволюции вируса. Это, в принципе, никто и не скрывал, мы это предполагали", - пояснила Попова.
При этом, по ее словам, показатели заболеваемости коронавирусом среди пожилых людей пока невысокие.
Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Анна ПоповаКоронавирус в России
 
 
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