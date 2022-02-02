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Около 20% больных COVID-19 в России не имеют симптомов, заявила Попова
Около 20% больных COVID-19 в России не имеют симптомов, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022
Около 20% больных COVID-19 в России не имеют симптомов, заявила Попова
Стремительный рост заболеваемости коронавирусом отмечается в России, однако среди инфицированных в Москве около 40% не имеют симптомов, в целом по стране на... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:24
2022-02-02T09:24
2022-02-02T11:10
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Стремительный рост заболеваемости коронавирусом отмечается в России, однако среди инфицированных в Москве около 40% не имеют симптомов, в целом по стране на бессимптомные формы приходится от 17 до 20%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Изначально мы предполагали, что в Российской Федерации могут быть достигнуты шестизначные цифры заболеваемости, и сегодня мы видим стремительный рост, но это цифры инфицирования. В этой цифре сегодняшней, если говорить о Москве, 40% людей, у которых нет симптомов, это хороший показатель. В целом по стране удельный вес бессимптомных форм составляет от 17 до 20%", - сказала Попова.Она отметила, что в России развивается тестирование на коронавирус, чтобы выявлять людей, которые распространяют вирус. Их изоляция позволяет сократить количество контактов и количество инфицирований, пояснила Попова.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
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09:24 02.02.2022 (обновлено: 11:10 02.02.2022)
Около 20% больных COVID-19 в России не имеют симптомов, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: около 20% больных COVID-19 в России не имеют симптомов