https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770609547.html
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 02.02.2022
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Показатель недельной заболеваемости коронавирусом в России сегодня примерно в 5 раз ниже, чем заболеваемость гриппом в 2015-2016 годах, заявила глава... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:02
2022-02-02T09:02
2022-02-02T11:09
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анна попова
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Показатель недельной заболеваемости коронавирусом в России сегодня примерно в 5 раз ниже, чем заболеваемость гриппом в 2015-2016 годах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Сегодня показатель недельной заболеваемости коронавирусом ниже, чем заболеваемость гриппом, в те годы, когда в России были вспышки, например, в 2015-2016 годах. Тогда недельная заболеваемость была больше тысячи на 100 тысяч человек, а сегодня заболеваемость в неделю в пять раз меньше, чем в пиковые годы гриппа", - сказала Попова.Она отметила, что защита – маски, чистые руки, чистые гаджеты, поверхности вокруг, минимальное количество контактов и вакцинация.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова
09:02 02.02.2022 (обновлено: 11:09 02.02.2022)
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Попова: недельная заболеваемость COVID-19 сегодня ниже, чем гриппом в 2015 — 2016 годах