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Россия проходит пандемию с ровными результатами, заявила Попова

Россия проходит пандемию с ровными результатами, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022

Россия проходит пандемию с ровными результатами, заявила Попова

Россия все два года пандемии проходит с ровными результатами, не допуская очень высоких цифр заболеваемости COVID-19, при этом статистика является абсолютно... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T08:53

2022-02-02T08:53

2022-02-02T08:53

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Россия все два года пандемии проходит с ровными результатами, не допуская очень высоких цифр заболеваемости COVID-19, при этом статистика является абсолютно истинной и учитывает всех больных, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Всю пандемию, все два года Российская Федерация, кто бы что ни говорил, проходит с ровными результатами, не давая очень высоких цифр заболеваемости. Я хочу сказать, что эти цифры абсолютно истинные, у нас советская система полицевого и персонального учета, и здесь ошибиться невозможно. В эту систему попадают и люди с клиническими проявлениями, и люди с бессимптомным течением, у кого выявлен вирус, и люди, у которых есть клиника, но не был выявлен своевременно вирус, это общая база", - сказала Попова.Она отметила, что система управления обеспечивает эффективность всех мероприятий в борьбе с коронавирусом, и даже когда еще не было такого способа защиты, как вакцинация, Россия в общем рейтинге стран по показателям заболеваемости на 100 тысяч населения не поднималась выше 60-го места.

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