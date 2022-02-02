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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770606203.html
В Москве контактировавшие с больными COVID могут открыть больничный онлайн
В Москве контактировавшие с больными COVID могут открыть больничный онлайн - РИА Новости, 02.02.2022
В Москве контактировавшие с больными COVID могут открыть больничный онлайн
Москвичи, контактировавшие с заразившимися коронавирусом, могут дистанционно открыть больничный на семь дней, но переболевшие и вакцинированные за последние... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T08:29
2022-02-02T08:35
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москвичи, контактировавшие с заразившимися коронавирусом, могут дистанционно открыть больничный на семь дней, но переболевшие и вакцинированные за последние полгода открыть его не смогут, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."Если вы контактировали с заболевшим коронавирусом и у вас нет симптомов ОРВИ, то стоит убедиться, что факт контакта подтвержден самим заболевшим или его работодателем. Без него больничный не оформят. Можно предложить заболевшему сообщить о контакте с вами, заполнив электронную форму. Если контакт с заболевшим COVID-19 произошел на работе, необходимо уточнить, передал ли работодатель сведения об этом в оперштаб Москвы", - говорится в сообщении.Кроме того, необходимо убедиться, что с момента вакцинации или перенесенного COVID-19 прошло больше шести месяцев - иначе вы не обязаны соблюдать карантин, и больничный не будет оформлен."Чтобы открыть больничный по контакту, нужно оставить заявку на сайте городского Департамента здравоохранения... Больничный для контактных лиц будет закрыт дистанционно автоматически через семь дней, продлить его не могут. Если у пациента появились симптомы ОРВИ, нужно обратиться за консультацией врача", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220118/bolnichnye-1768381245.html
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общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:29 02.02.2022 (обновлено: 08:35 02.02.2022)
 
В Москве контактировавшие с больными COVID могут открыть больничный онлайн

Контактировавшие с больными COVID-19 москвичи могут открыть больничный на семь дней онлайн

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москвичи, контактировавшие с заразившимися коронавирусом, могут дистанционно открыть больничный на семь дней, но переболевшие и вакцинированные за последние полгода открыть его не смогут, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Если вы контактировали с заболевшим коронавирусом и у вас нет симптомов ОРВИ, то стоит убедиться, что факт контакта подтвержден самим заболевшим или его работодателем. Без него больничный не оформят. Можно предложить заболевшему сообщить о контакте с вами, заполнив электронную форму. Если контакт с заболевшим COVID-19 произошел на работе, необходимо уточнить, передал ли работодатель сведения об этом в оперштаб Москвы", - говорится в сообщении.
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Кроме того, необходимо убедиться, что с момента вакцинации или перенесенного COVID-19 прошло больше шести месяцев - иначе вы не обязаны соблюдать карантин, и больничный не будет оформлен.
"Чтобы открыть больничный по контакту, нужно оставить заявку на сайте городского Департамента здравоохранения... Больничный для контактных лиц будет закрыт дистанционно автоматически через семь дней, продлить его не могут. Если у пациента появились симптомы ОРВИ, нужно обратиться за консультацией врача", - добавляется в сообщении.
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