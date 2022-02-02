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Коренные американцы получат компенсации по "опиоидному делу"
Коренные американцы получат компенсации по "опиоидному делу" - РИА Новости, 02.02.2022
Коренные американцы получат компенсации по "опиоидному делу"
Коренные американцы получат компенсации на общую сумму 590 миллионов долларов по "опиоидному делу" от компании Johnson & Johnson и трех дистрибьюторов... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T04:11
2022-02-02T04:18
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Коренные американцы получат компенсации на общую сумму 590 миллионов долларов по "опиоидному делу" от компании Johnson &amp; Johnson и трех дистрибьюторов продукции, следует из документа, который опубликовал Комитет вождей племен (TLC).Согласно документу, который комитет отправил в суд Огайо, коренные американцы пострадали от "опиоидной эпидемии" сильнее всего. Среди коренных американцев отмечается самый высокий уровень передозировок опиоидами.В качестве дистрибьюторов в документе указаны компании McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen.Считается, что наркомания, основанная на употреблении медицинских препаратов, унесла жизни более полумиллиона американцев. Началом эпидемии считается конец 1990-х – начало 2000-х годов, когда опиоидные анальгетики стали широко применяться в повседневной медицинской практике. С благословения фармацевтических компаний, которые скрывали данные о высокой степени привыкания, врачи выписывали сильные наркотические препараты при стандартных болевых проблемах. Медикаменты формировали зависимость и вели к переходу на тяжелые наркотики.Сейчас в судах США находятся порядка 3,3 тысячи исков к фармацевтическим компаниям и аптечным сетям.
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в мире, сша
04:11 02.02.2022 (обновлено: 04:18 02.02.2022)
 
Коренные американцы получат компенсации по "опиоидному делу"

Коренные американцы получат 590 миллионов долларов компенсации по "опиоидному делу"

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Коренные американцы получат компенсации на общую сумму 590 миллионов долларов по "опиоидному делу" от компании Johnson & Johnson и трех дистрибьюторов продукции, следует из документа, который опубликовал Комитет вождей племен (TLC).
Согласно документу, который комитет отправил в суд Огайо, коренные американцы пострадали от "опиоидной эпидемии" сильнее всего. Среди коренных американцев отмечается самый высокий уровень передозировок опиоидами.
"TLC и Janssen Pharmaceuticals (дочерняя компания J&J) договорились урегулировать претензии племен за (компенсацию в размере) 150 миллионов долларов, подлежащую выплате в течение двух лет. TLC и дистрибьюторы урегулировали претензии племен (за сумму) 439 964 500 долларов, подлежащую выплате в течение семи лет",- сообщается в документе.
В качестве дистрибьюторов в документе указаны компании McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen.
Считается, что наркомания, основанная на употреблении медицинских препаратов, унесла жизни более полумиллиона американцев. Началом эпидемии считается конец 1990-х – начало 2000-х годов, когда опиоидные анальгетики стали широко применяться в повседневной медицинской практике. С благословения фармацевтических компаний, которые скрывали данные о высокой степени привыкания, врачи выписывали сильные наркотические препараты при стандартных болевых проблемах. Медикаменты формировали зависимость и вели к переходу на тяжелые наркотики.
Сейчас в судах США находятся порядка 3,3 тысячи исков к фармацевтическим компаниям и аптечным сетям.
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