https://ria.ru/20220202/kolumbayn-1770691723.html

Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим

Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим - РИА Новости, 02.02.2022

Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим

Верховный суд по иску Генпрокуратуры запретил движение "Колумбайн"* в России, передает корреспондент РИА Новости от здания, где проходило заседание. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:54

2022-02-02T15:54

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Верховный суд по иску Генпрокуратуры запретил движение "Колумбайн"* в России, передает корреспондент РИА Новости от здания, где проходило заседание.Решение можно обжаловать, однако суд указал начать исполнять его немедленно.Другие детали не уточняются, поскольку слушания проходили в закрытом от прессы режиме.В Генпрокуратуре заявили, что теперь за организацию или участие в "Колумбайне"* будет грозить серьезное наказание, вплоть до пожизненного срока. Там пояснили, что идеология движения основана на насилии, а ее цель — массовая гибель людей и дестабилизация обстановки в стране. По оценке ФСБ, масштабная пропаганда радикалов этой организации, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость. Спецслужба выявила множество крупных "колумбайновских"* интернет-сообществ численностью около 50 тысяч пользователей.Движение получило название по имени американской школы, где в апреле 1999 года два ученика устроили массовое убийство, после чего покончили с собой, тогда погибли 13 человек, еще 23 пострадали.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210513/roskomnadzor-1732228295.html

https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767614343.html

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Заявление Верховного суда РФ о признании движения "Колумбайн" террористическим Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал движение "Колумбайн" террористическим 2022-02-02T15:54 true PT0M20S

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верховный суд рф, генеральная прокуратура рф, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество