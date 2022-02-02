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В Сочи спасатели сняли 37 человек с канатной дороги
В Сочи спасатели сняли 37 человек с канатной дороги - РИА Новости, 02.02.2022
В Сочи спасатели сняли 37 человек с канатной дороги
Спасатели эвакуировали 37 пассажиров, застрявших на канатной дороге в горах Красной Поляны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T19:54
2022-02-02T19:54
2022-02-02T19:54
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СОЧИ, 2 фев – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 37 пассажиров, застрявших на канатной дороге в горах Красной Поляны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее отмечалось, что в среду на одном из крупных горнолыжных курортов в Сочи остановилась канатная дорога с пассажирами."Спасено 37 человек. Пострадавших нет. При спасении применялось альпинистское снаряжение", - говорится в сообщении.Как информировало региональное ГУМЧС Кубани, эвакуация людей с канатной дороги проводилась силами курорта, а также спасателей ЮРПСО МЧС России. Позже оперштаб Краснодарского края объявил, что причиной остановки канатной дороги стал сбой в системной программе. Кроме этого, по информации оперштаба, медицинская помощь лыжникам и сноубордистам, застрявшим на канатной дороге, не потребовалась. В настоящее время все пассажиры эвакуированы, им были предложены чай и кофе, а на месте проводятся ремонтные работы.
https://ria.ru/20220201/sochi-1770478708.html
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туризм, краснодарский край, россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, красная поляна
В Сочи спасатели сняли 37 человек с канатной дороги
Спасатели эвакуировали 37 пассажиров, застрявших на канатной дороге в горах Красной Поляны