https://ria.ru/20220202/kalmykiya-1770655323.html

В Калмыкии нашли тело сбежавшего из психдиспансера мужчины

В Калмыкии нашли тело сбежавшего из психдиспансера мужчины - РИА Новости, 02.02.2022

В Калмыкии нашли тело сбежавшего из психдиспансера мужчины

Тело мужчины, сбежавшего более двух месяцев назад из Сарпинского психоневрологического диспансера в Калмыкии, обнаружили в поселке неподалеку, сообщает СУСК... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:01

2022-02-02T13:01

2022-02-02T13:05

происшествия

россия

сарпинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Тело мужчины, сбежавшего более двух месяцев назад из Сарпинского психоневрологического диспансера в Калмыкии, обнаружили в поселке неподалеку, сообщает СУСК России по Калмыкии.По информации следствия, вечером 29 ноября мужчина самовольно покинул психдиспансер. По факту безвестного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Был организован его розыск."В дополнение к ранее опубликованной информации о розыске подопечного БУРК "Сарпинский психоневрологический диспансер" Строкова А.Н. региональное следственное управление СК России сообщает, что на территории поселка Годжур Сарпинского района обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении.В настоящее время по данному факту организована проверка.

https://ria.ru/20210821/pobeg-1746705858.html

россия

сарпинский район

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происшествия, россия, сарпинский район, следственный комитет россии (ск рф)