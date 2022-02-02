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В Калмыкии нашли тело сбежавшего из психдиспансера мужчины
В Калмыкии нашли тело сбежавшего из психдиспансера мужчины - РИА Новости, 02.02.2022
В Калмыкии нашли тело сбежавшего из психдиспансера мужчины
Тело мужчины, сбежавшего более двух месяцев назад из Сарпинского психоневрологического диспансера в Калмыкии, обнаружили в поселке неподалеку, сообщает СУСК... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:01
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происшествия
россия
сарпинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Тело мужчины, сбежавшего более двух месяцев назад из Сарпинского психоневрологического диспансера в Калмыкии, обнаружили в поселке неподалеку, сообщает СУСК России по Калмыкии.По информации следствия, вечером 29 ноября мужчина самовольно покинул психдиспансер. По факту безвестного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Был организован его розыск."В дополнение к ранее опубликованной информации о розыске подопечного БУРК "Сарпинский психоневрологический диспансер" Строкова А.Н. региональное следственное управление СК России сообщает, что на территории поселка Годжур Сарпинского района обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении.В настоящее время по данному факту организована проверка.
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россия
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происшествия, россия, сарпинский район, следственный комитет россии (ск рф)
13:01 02.02.2022 (обновлено: 13:05 02.02.2022)
 
В Калмыкии нашли тело сбежавшего из психдиспансера мужчины

В Калмыкии нашли тело сбежавшего более двух месяцев назад из психдиспансера мужчины

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Тело мужчины, сбежавшего более двух месяцев назад из Сарпинского психоневрологического диспансера в Калмыкии, обнаружили в поселке неподалеку, сообщает СУСК России по Калмыкии.
По информации следствия, вечером 29 ноября мужчина самовольно покинул психдиспансер. По факту безвестного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Был организован его розыск.
"В дополнение к ранее опубликованной информации о розыске подопечного БУРК "Сарпинский психоневрологический диспансер" Строкова А.Н. региональное следственное управление СК России сообщает, что на территории поселка Годжур Сарпинского района обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту организована проверка.
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ПроисшествияРоссияСарпинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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