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У экс-премьера Италии Конте изъяли документы
У экс-премьера Италии Конте изъяли документы - РИА Новости, 02.02.2022
У экс-премьера Италии Конте изъяли документы
Сотрудники финансовой гвардии Италии по распоряжению прокуратуры Рима изъяли у главы общественно-политического "Движения 5 звезд", экс-премьера Джузеппе Конте... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:41
2022-02-02T12:48
в мире
луиджи ди майо
италия
рим
движение 5 звезд
мид италии
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РИМ, 2 фев – РИА Новости. Сотрудники финансовой гвардии Италии по распоряжению прокуратуры Рима изъяли у главы общественно-политического "Движения 5 звезд", экс-премьера Джузеппе Конте документацию, в том числе счета-фактуры, связанные с оказанием им консультационных услуг ряду крупных компаний, сообщила в среду римская газета Domani.Согласно информации издания, финансовые гвардейцы изъяли документы в столичной квартире Конте пару недель назад в обстановке строгой секретности. Правоохранителей прежде всего интересовали счета-фактуры на общую сумму 300-400 тысяч евро, которые были выписаны в 2012-2013 годах за консультации адвоката ряду компаний, принадлежавших известному итальянскому предпринимателю Франческо Беллависте Кальтаджироне.Газета указывает в этой связи, что финансовые документы были изъяты еще у трех адвокатов, которые в указанный период оказывали консультационные услуги фирмам группы Acqua Marcia, которая под руководством Беллависты Кальтаджироне занималась крупными операциями с недвижимостью и в области строительства. Новое расследование прокуратуры Рима связано с заявлениями адвоката Пьеро Амары, который был фигурантом ряда громких дел, связанных с махинациями и коррупцией, и в настоящее время отбывает наказание в тюрьме.Информация Domani появилась на фоне острого конфликта в руководстве "Движения 5 звезд" после недавних выборов президента Италии. Серьезные противоречия возникли между Конте и бывшим политическим лидером движения, главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
https://ria.ru/20210126/italiya-1594640404.html
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в мире, луиджи ди майо, италия, рим, движение 5 звезд, мид италии
12:41 02.02.2022 (обновлено: 12:48 02.02.2022)
 
У экс-премьера Италии Конте изъяли документы

Сотрудники финансовой гвардии Италии изъяли документы у экс-премьера Конте

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянские карабинеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 фев – РИА Новости. Сотрудники финансовой гвардии Италии по распоряжению прокуратуры Рима изъяли у главы общественно-политического "Движения 5 звезд", экс-премьера Джузеппе Конте документацию, в том числе счета-фактуры, связанные с оказанием им консультационных услуг ряду крупных компаний, сообщила в среду римская газета Domani.
Согласно информации издания, финансовые гвардейцы изъяли документы в столичной квартире Конте пару недель назад в обстановке строгой секретности. Правоохранителей прежде всего интересовали счета-фактуры на общую сумму 300-400 тысяч евро, которые были выписаны в 2012-2013 годах за консультации адвоката ряду компаний, принадлежавших известному итальянскому предпринимателю Франческо Беллависте Кальтаджироне.
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Газета указывает в этой связи, что финансовые документы были изъяты еще у трех адвокатов, которые в указанный период оказывали консультационные услуги фирмам группы Acqua Marcia, которая под руководством Беллависты Кальтаджироне занималась крупными операциями с недвижимостью и в области строительства. Новое расследование прокуратуры Рима связано с заявлениями адвоката Пьеро Амары, который был фигурантом ряда громких дел, связанных с махинациями и коррупцией, и в настоящее время отбывает наказание в тюрьме.
Информация Domani появилась на фоне острого конфликта в руководстве "Движения 5 звезд" после недавних выборов президента Италии. Серьезные противоречия возникли между Конте и бывшим политическим лидером движения, главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
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В миреЛуиджи Ди МайоИталияРимДвижение 5 звездМИД Италии
 
 
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