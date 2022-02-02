https://ria.ru/20220202/istoriya-1770656806.html

На Мамаевом кургане отметили годовщину победы под Сталинградом

На Мамаевом кургане отметили годовщину победы под Сталинградом - РИА Новости, 02.02.2022

На Мамаевом кургане отметили годовщину победы под Сталинградом

Артиллеристы совершили "выстрел памяти" на Мамаевом кургане в Волгограде из орудий времен войны в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве, сообщили... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:10

2022-02-02T13:10

2022-02-02T13:10

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ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Артиллеристы совершили "выстрел памяти" на Мамаевом кургане в Волгограде из орудий времен войны в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.По информации ведомства, военнослужащие волгоградского гарнизона в среду почтили память погибших во время Сталинградской битвы, возложив цветы на Мамаевом кургане."После возложения, ровно в полдень, на южном склоне главной высоты России прогремел выстрел памяти. Артиллеристы ЮВО произвели выстрел из двух орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении ЮВО.Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

https://ria.ru/20220202/istoriya-1770645163.html

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общество, россия, южный военный округ