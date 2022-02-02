Как получить льготную ипотеку в 2022 году: кому дают, сумма, условия
Льготная ипотека
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ипотека на льготных условиях дает возможность социально незащищенным категориям граждан приобрести новую квартиру под сниженную процентную ставку. Для кого актуальна такая программа в 2022 году, а также - какие есть альтернативные способы господдержки — в материале РИА Новости.
Льготная ипотека
Помимо этого, цель госпрограммы — стимулирование застройщиков к освоению территорий и развитию новых районов.
Ее суть заключается в предоставлении банковского займа под сниженный (иногда, если действие федерального закона дополняется региональными нормативными актами, — под минимально возможный) процент годовых.
"Разницу между рыночной и льготной ставкой банку выплачивает государство, — рассказала РИА Новости ипотечный брокер Эльвира Литвинова. — С учетом того, что средняя процентная ставка на рынке кредитования составляет 10,6%, льготная ипотека является актуальной и востребованной, поскольку делает жилье более доступным по цене".
Центр ипотечного кредитования
Условия
До июля 2021 года ставка по льготной ипотеке составляла 6,5% годовых, но потом условия кредитования изменились. Для заёмщиков, имеющих льготы на кредит и планирующих покупку квартиры в 2022 году:
- —ставка составляет 7% годовых при условии, что они не отказываются от предложенных банком видов страхования. При отказе от некоторых условий ставка может вырасти до 8% годовых;
- —максимальная сумма займа — 3 млн. рублей для всех субъектов РФ. В прошлом году максимальный предел для Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга и Ленинградской области составлял 12 млн, а для регионов - 6 млн рублей;
- —ипотеку по такой ставке можно направить на покупку строящейся или готовой квартиры через компанию-застройщика; строительство частного дома по договору подряда; приобретение земельного участка под ИЖС уже с домом или под дальнейшее строительство. “Вторичка” в программе не участвует.
- —максимальный срок кредита — 20 лет;
- —минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья. Для этих целей можно использовать материнский капитал: в зависимости от стоимости жилья он может полностью или частично покрыть первый взнос по кредиту;
- —обязательное условие использования маткапитала — предоставление детям доли в приобретаемом жилье;
- —стать участником программы можно, имея в собственности другую недвижимость: квартиру, землю, дом и пр.
Отделение банка в Москве
К участию в программе допускаются все совершеннолетние и платежеспособные граждане страны вне зависимости от семейного положения и наличия детей. Исключение составляют случаи, когда банк — партнер программы устанавливает дополнительные требования к заемщикам.
Итоги льготной ипотеки с момента запуска проекта по данным портала Дом.рф
Число семей – участников
Сумма заключенных договоров
Максимальный лимит на выдачу
687.2 тыс.
2 055.8 млрд рублей
2 400 млрд рублей
Как получить льготную ипотеку
Для того чтобы получить ипотеку, необходимо предоставить в отделение банка, участвующего в льготной программе, комплект бумаг:
"В первую очередь необходимы паспорт и СНИЛС. Это — основные документы, на основании которых можно подавать заявку и работать дальше на уменьшение процентной ставки. Тогда уже подаются сведения о доходах по форме 2НДФЛ, трудовая книжка с заверенной подписью и печатью, что говорит о трудоустройстве заемщика на момент обращения в банк", — отметила эксперт.
Что еще может понадобиться:
- —запись о гражданском состоянии (свидетельство о браке или разводе);
- —военный билет (требование актуально для заявителей — мужчин в возрасте до 27 лет) или другой документ о том, что заемщик не подлежит военному призыву на общих основаниях;
- —финансовая выписка из лицевого счета и/или справка из Пенсионного фонда РФ.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОформление кредитов в центре ипотечного кредитования
Оформление кредитов в центре ипотечного кредитования
Отдельные требования — к возрасту или трудовому стажу — банк устанавливает самостоятельно. В некоторых случаях для одобрения кредита может хватить паспорта и СНИЛС при условии, что размер первоначального взноса составит порядка трети от стоимости квартиры.
Куда обращаться
Оформить ипотеку по сниженному проценту можно, обратившись в отделение банка — партнера государственной программы. На данный момент в списке участников — 70 организаций, в их числе: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, Россельхоз, Ак-Барс, Роскосмосбанк и пр.
Для одного населенного пункта сразу несколько банков могут предоставлять услугу льготной ипотеки, но на разных условиях: размер процентной ставки (6,05%, 6,25%, 6,5% и пр.), первоначальный взнос и пр. Поэтому перед заключением договора эксперты советуют ознакомиться со всеми конкурентными предложениями.
Причины отказа в льготной ипотеке
Программа льготного кредитования оказалась востребованной среди россиян. Но довольно высоким остается и процент отказов в ипотеке:
"Самые частые причины банковских отказов: плохая кредитная история, большая закредитованность, просрочки по платежам, банкротство, имевшее место в прошлом заявителя, штрафы, — пояснила ипотечный брокер Эльвира Литвинова. — Стоит также отметить, что банки не любят клиентов с быстрыми займами, из-за которых часто портится история платежей по кредиту. ".
В числе других причин отказа в льготной ипотеке:
- —несвоевременная подача документов;
- —неполный пакет предъявленных документов;
- —несоответствие заявленных сведений реальным данным;
- —неплатежеспособность заявителя и пр.
Альтернативы ипотечного кредитования с господдержкой
Льготная ипотека — не единственная возможность сэкономить на приобретении новой квартиры или дома. В числе других программ, предлагающих кредитование по сниженной ставке:
- —Программа "Семейная ипотека" со ставкой 6% годовых.
Условия:
— наличие одного рожденного или усыновленного ребенка в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года;
— первоначальный взнос не менее 15%;
— можно использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса (как ежемесячные выплаты по кредиту — нельзя);
— срок кредитования до 30 лет;
— максимальная сумма кредита для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн. рублей, для остальных субъектов РФ — 6 млн. рублей;
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— кредит можно направить на заключение нового ипотечного договора и на рефинансирование имеющегося кредита в рамках перезаключения договора;
Программа семейной ипотеки разрешает приобретать не только новое жилье: заемщик вправе выбрать "вторичку" или земельный участок под строительство жилого дома. При этом важно, чтобы:
а) продавцом выступало юридическое лицо (чаще всего — застройщик);
б) работы велись по договору подряда, заключенному с ИП или юрлицом (когда речь идет о возведении дома на участке ЛПХ или ИЖС).
Воспользоваться льготными условиями семьи с одним ребенком могут до 1 марта 2023 года. Для родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, программу продлили до 2027 года.
- —Программа "Сельская ипотека".
Это проект, направленный на развитие малых городов (численностью до 30 тысяч человек) и деревень. Срок действия программы 2020 — 2025 гг.
Условия:
— ставка по кредиту - не более 3%;
— ипотеку дают на новостройки, вторичное жилье, земельные участки под строительство;
— размер займа составляет от 3 млн до 5 млн рублей;
— максимальный срок кредитования - 25 лет.
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- —Программа "Дальневосточная ипотека".
Распространяется на одиннадцать субъектов РФ: Чукотский автономный округ, Камчатский, Хабаровский, Приморский, Забайкальский края, республики Саха (Якутия) и Бурятия, Амурская, Еврейская, Магаданская и Сахалинская области.
Согласно программе, ипотечный кредит можно взять по ставке не более 2% годовых при соблюдении ряда требований. Условия:
— максимальный период займа 20 лет и 2 месяца;
— максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей;
— 15% первоначальный взнос, разрешено потратить средства материнского капитала;
— рефинансирование не разрешено;
— как залог можно использовать недвижимость из любого региона страны (а не только с территории Дальневосточного федерального округа).
Программа действует до 2024 года.