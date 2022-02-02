https://ria.ru/20220202/ipoteka-1770755537.html

Как получить льготную ипотеку в 2022 году: кому дают, сумма, условия

Льготная ипотека 2022: суть, условия программы, ставка и как получить

Как получить льготную ипотеку в 2022 году: кому дают, сумма, условия

Ипотека на льготных условиях дает возможность социально незащищенным категориям граждан приобрести новую квартиру под сниженную процентную ставку. Для кого... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T21:21

2022-02-02T21:21

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ипотека на льготных условиях дает возможность социально незащищенным категориям граждан приобрести новую квартиру под сниженную процентную ставку. Для кого актуальна такая программа в 2022 году, а также - какие есть альтернативные способы господдержки — в материале РИА Новости.Льготная ипотекаПрограмму льготной ипотеки запустили в России в 2020 году с целью поддержки социально незащищенных категорий граждан. В первую очередь, речь о многодетных и молодых семьях, работниках бюджетной сферы: врачах, учителях, воспитателях и т.д.Помимо этого, цель госпрограммы — стимулирование застройщиков к освоению территорий и развитию новых районов.Ее суть заключается в предоставлении банковского займа под сниженный (иногда, если действие федерального закона дополняется региональными нормативными актами, — под минимально возможный) процент годовых."Разницу между рыночной и льготной ставкой банку выплачивает государство, — рассказала РИА Новости ипотечный брокер Эльвира Литвинова. — С учетом того, что средняя процентная ставка на рынке кредитования составляет 10,6%, льготная ипотека является актуальной и востребованной, поскольку делает жилье более доступным по цене".УсловияДо июля 2021 года ставка по льготной ипотеке составляла 6,5% годовых, но потом условия кредитования изменились. Для заёмщиков, имеющих льготы на кредит и планирующих покупку квартиры в 2022 году:К участию в программе допускаются все совершеннолетние и платежеспособные граждане страны вне зависимости от семейного положения и наличия детей. Исключение составляют случаи, когда банк — партнер программы устанавливает дополнительные требования к заемщикам.Итоги льготной ипотеки с момента запуска проекта по данным портала Дом.рфКак получить льготную ипотекуДля того чтобы получить ипотеку, необходимо предоставить в отделение банка, участвующего в льготной программе, комплект бумаг:Что еще может понадобиться:Отдельные требования — к возрасту или трудовому стажу — банк устанавливает самостоятельно. В некоторых случаях для одобрения кредита может хватить паспорта и СНИЛС при условии, что размер первоначального взноса составит порядка трети от стоимости квартиры.Куда обращатьсяОформить ипотеку по сниженному проценту можно, обратившись в отделение банка — партнера государственной программы. На данный момент в списке участников — 70 организаций, в их числе: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, Россельхоз, Ак-Барс, Роскосмосбанк и пр.Для одного населенного пункта сразу несколько банков могут предоставлять услугу льготной ипотеки, но на разных условиях: размер процентной ставки (6,05%, 6,25%, 6,5% и пр.), первоначальный взнос и пр. Поэтому перед заключением договора эксперты советуют ознакомиться со всеми конкурентными предложениями.Причины отказа в льготной ипотекеПрограмма льготного кредитования оказалась востребованной среди россиян. Но довольно высоким остается и процент отказов в ипотеке:В числе других причин отказа в льготной ипотеке:Альтернативы ипотечного кредитования с господдержкойЛьготная ипотека — не единственная возможность сэкономить на приобретении новой квартиры или дома. В числе других программ, предлагающих кредитование по сниженной ставке:Условия:— наличие одного рожденного или усыновленного ребенка в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года;— первоначальный взнос не менее 15%;— можно использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса (как ежемесячные выплаты по кредиту — нельзя);— срок кредитования до 30 лет;— максимальная сумма кредита для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн. рублей, для остальных субъектов РФ — 6 млн. рублей;— кредит можно направить на заключение нового ипотечного договора и на рефинансирование имеющегося кредита в рамках перезаключения договора;Программа семейной ипотеки разрешает приобретать не только новое жилье: заемщик вправе выбрать "вторичку" или земельный участок под строительство жилого дома. При этом важно, чтобы:а) продавцом выступало юридическое лицо (чаще всего — застройщик);б) работы велись по договору подряда, заключенному с ИП или юрлицом (когда речь идет о возведении дома на участке ЛПХ или ИЖС).Воспользоваться льготными условиями семьи с одним ребенком могут до 1 марта 2023 года. Для родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, программу продлили до 2027 года.Это проект, направленный на развитие малых городов (численностью до 30 тысяч человек) и деревень. Срок действия программы 2020 — 2025 гг.Условия:— ставка по кредиту - не более 3%;— ипотеку дают на новостройки, вторичное жилье, земельные участки под строительство;— размер займа составляет от 3 млн до 5 млн рублей;— максимальный срок кредитования - 25 лет.Распространяется на одиннадцать субъектов РФ: Чукотский автономный округ, Камчатский, Хабаровский, Приморский, Забайкальский края, республики Саха (Якутия) и Бурятия, Амурская, Еврейская, Магаданская и Сахалинская области.Согласно программе, ипотечный кредит можно взять по ставке не более 2% годовых при соблюдении ряда требований. Условия:— максимальный период займа 20 лет и 2 месяца;— максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей;— 15% первоначальный взнос, разрешено потратить средства материнского капитала;— рефинансирование не разрешено;— как залог можно использовать недвижимость из любого региона страны (а не только с территории Дальневосточного федерального округа).Программа действует до 2024 года.

https://realty.ria.ru/20211222/ipoteka-1764785064.html

https://realty.ria.ru/20211129/ipoteka-1761209382.html

https://realty.ria.ru/20220118/arenda-1768206389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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