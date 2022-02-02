https://ria.ru/20220202/inspektsiya-1770588148.html

СМИ: США предложили России обсудить инспекции на базах НАТО в Польше

СМИ: США предложили России обсудить инспекции на базах НАТО в Польше - РИА Новости, 02.02.2022

СМИ: США предложили России обсудить инспекции на базах НАТО в Польше

США предложили России обсудить возможность инспекции баз НАТО в Румынии и Польше на предмет наличия крылатых ракет в случае аналогичных шагов со стороны Москвы, РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T00:10

2022-02-02T00:10

2022-02-02T06:07

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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США предложили России обсудить возможность инспекции баз НАТО в Румынии и Польше на предмет наличия крылатых ракет в случае аналогичных шагов со стороны Москвы, передает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники.Как утверждается, речь идет о многоцелевых крылатых ракетах "Томагавк". "США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности убедиться, что эти ракеты не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше", - сообщило агентство.Такое предложение предполагает, что Россия "предоставит аналогичную информацию об определенных военных базах" на своей территории.Ранее румынское радио сообщало, что США и Румыния предложили России проводить взаимные инспекции мест размещения баллистических ракет. Газета Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Штаты и их европейские партнеры обсуждали идею разрешить России инспекции объектов с системами противоракетной обороны в Польше и Румынии. По данным издания, польские должностные лица заявили, что готовы к российским инспекциям на объектах ПВО США в Румынии и Польше, если Москва разрешит проверки "ракетной деятельности" в Калининграде.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса. В ведомстве также пообещали отреагировать в ближайшее время.

https://ria.ru/20220201/reaktsiya-1770580811.html

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румыния

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в мире, россия, румыния, нато, польша, сша