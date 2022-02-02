00:10 02.02.2022 (обновлено: 06:07 02.02.2022)
СМИ: США предложили России обсудить инспекции на базах НАТО в Польше
Блумберг: США предложили России обсудить инспекции на базах НАТО в Румынии и Польше
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США предложили России обсудить возможность инспекции баз НАТО в Румынии и Польше на предмет наличия крылатых ракет в случае аналогичных шагов со стороны Москвы, передает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники.
Такое предложение предполагает, что Россия "предоставит аналогичную информацию об определенных военных базах" на своей территории.
Ранее румынское радио сообщало, что США и Румыния предложили России проводить взаимные инспекции мест размещения баллистических ракет. Газета Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Штаты и их европейские партнеры обсуждали идею разрешить России инспекции объектов с системами противоракетной обороны в Польше и Румынии. По данным издания, польские должностные лица заявили, что готовы к российским инспекциям на объектах ПВО США в Румынии и Польше, если Москва разрешит проверки "ракетной деятельности" в Калининграде.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса. В ведомстве также пообещали отреагировать в ближайшее время.