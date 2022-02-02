Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/inspektsiya-1770588148.html
СМИ: США предложили России обсудить инспекции на базах НАТО в Польше
СМИ: США предложили России обсудить инспекции на базах НАТО в Польше - РИА Новости, 02.02.2022
СМИ: США предложили России обсудить инспекции на базах НАТО в Польше
США предложили России обсудить возможность инспекции баз НАТО в Румынии и Польше на предмет наличия крылатых ракет в случае аналогичных шагов со стороны Москвы, РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T00:10
2022-02-02T06:07
в мире
россия
румыния
нато
польша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:0:3209:1806_1920x0_80_0_0_0331adc9b36c06e92e507eb623cb97ff.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США предложили России обсудить возможность инспекции баз НАТО в Румынии и Польше на предмет наличия крылатых ракет в случае аналогичных шагов со стороны Москвы, передает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники.Как утверждается, речь идет о многоцелевых крылатых ракетах "Томагавк". "США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности убедиться, что эти ракеты не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше", - сообщило агентство.Такое предложение предполагает, что Россия "предоставит аналогичную информацию об определенных военных базах" на своей территории.Ранее румынское радио сообщало, что США и Румыния предложили России проводить взаимные инспекции мест размещения баллистических ракет. Газета Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Штаты и их европейские партнеры обсуждали идею разрешить России инспекции объектов с системами противоракетной обороны в Польше и Румынии. По данным издания, польские должностные лица заявили, что готовы к российским инспекциям на объектах ПВО США в Румынии и Польше, если Москва разрешит проверки "ракетной деятельности" в Калининграде.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса. В ведомстве также пообещали отреагировать в ближайшее время.
https://ria.ru/20220201/reaktsiya-1770580811.html
россия
румыния
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9bbeef027f9465297a87c8a131e2e7dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, румыния, нато, польша, сша
00:10 02.02.2022 (обновлено: 06:07 02.02.2022)
 
СМИ: США предложили России обсудить инспекции на базах НАТО в Польше

Блумберг: США предложили России обсудить инспекции на базах НАТО в Румынии и Польше

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США предложили России обсудить возможность инспекции баз НАТО в Румынии и Польше на предмет наличия крылатых ракет в случае аналогичных шагов со стороны Москвы, передает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники.
Как утверждается, речь идет о многоцелевых крылатых ракетах "Томагавк". "США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности убедиться, что эти ракеты не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше", - сообщило агентство.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 22:03
Москва ждет реакции НАТО на послание по безопасности, заявил Лавров
Такое предложение предполагает, что Россия "предоставит аналогичную информацию об определенных военных базах" на своей территории.
Ранее румынское радио сообщало, что США и Румыния предложили России проводить взаимные инспекции мест размещения баллистических ракет. Газета Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Штаты и их европейские партнеры обсуждали идею разрешить России инспекции объектов с системами противоракетной обороны в Польше и Румынии. По данным издания, польские должностные лица заявили, что готовы к российским инспекциям на объектах ПВО США в Румынии и Польше, если Москва разрешит проверки "ракетной деятельности" в Калининграде.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса. В ведомстве также пообещали отреагировать в ближайшее время.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
 
В миреРоссияРумынияНАТОПольшаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала