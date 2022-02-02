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Россияне стали больше играть в видеоигры, показало исследование
Россияне стали больше играть в видеоигры, показало исследование - РИА Новости, 02.02.2022
Россияне стали больше играть в видеоигры, показало исследование
Россияне в 2021 году стали тратить на компьютерные и консольные видеоигры на 35% больше трафика, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Билайна". РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T05:17
2022-02-02T05:17
технологии
экономика
общество
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россияне в 2021 году стали тратить на компьютерные и консольные видеоигры на 35% больше трафика, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Билайна".Эксперты проанализировали трафик на онлайн-игры от популярных издательств, а также стриминговые сервисы. Трафик на игры от крупного производителя Activision Blizzard, к которым относятся серии Diablo, World of Warcraft, Call of Duty, за 2021 год вырос в два раза. Игры, выпущенные Electronic Arts (серии Battlefield, Fifa, Need for Speed) и Ubisoft (серия Rainbow Six), приросли в трафике в среднем на 10%.Трафик в популярной игре в формате королевской битвы PUBG вырос на 15%, а на платформе Roblox, которая позволяет игрокам создавать свои собственные игры, показатель вырос в два раза. Пики были зафиксированы по субботам, в конце декабря интерес геймеров к платформе слегка упал, но с 1 января трафик снова значительно вырос.Компания также проанализировала трафик мобильных игр, за основу для исследования были взяты несколько популярных проектов - PUBG mobile, Сall of Duty mobile, World of tanks Blitz, Clash of clans, трафик вырос на 35-40%. В декабре он традиционно снизился, снижения игровой активности также наблюдались в последние недели августа прошлого года."Трафик на популярном стриминговом сервисе Twitch оказался событийным. Его пики потребления были не регулярны, не коррелировали со временем суток и днем недели, а зависели исключительно от событий в игровом мире. Увеличение трафика примерно на 20% от среднегодового показателя были зафиксированы в середине января и октябре-начале ноября", - добавляется в исследовании.
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технологии, экономика, общество, россия
05:17 02.02.2022
 
Россияне стали больше играть в видеоигры, показало исследование

Исследование "Билайна": россияне в 2021 году потратили на видеоигры на 35% больше трафика

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеймеры
Геймеры - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геймеры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россияне в 2021 году стали тратить на компьютерные и консольные видеоигры на 35% больше трафика, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Билайна".
"Общий трафик на компьютерные и консольные игры за 2021 год вырос в среднем на 30-35%, мобильные же по этому показателю немного опережают своих визави. Такие данные получили исследовательский сервис "Билайн.аналитика" и блок по операторскому бизнесу "Билайн", - говорится в исследовании.
Эксперты проанализировали трафик на онлайн-игры от популярных издательств, а также стриминговые сервисы. Трафик на игры от крупного производителя Activision Blizzard, к которым относятся серии Diablo, World of Warcraft, Call of Duty, за 2021 год вырос в два раза. Игры, выпущенные Electronic Arts (серии Battlefield, Fifa, Need for Speed) и Ubisoft (серия Rainbow Six), приросли в трафике в среднем на 10%.
Трафик в популярной игре в формате королевской битвы PUBG вырос на 15%, а на платформе Roblox, которая позволяет игрокам создавать свои собственные игры, показатель вырос в два раза. Пики были зафиксированы по субботам, в конце декабря интерес геймеров к платформе слегка упал, но с 1 января трафик снова значительно вырос.
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Компания также проанализировала трафик мобильных игр, за основу для исследования были взяты несколько популярных проектов - PUBG mobile, Сall of Duty mobile, World of tanks Blitz, Clash of clans, трафик вырос на 35-40%. В декабре он традиционно снизился, снижения игровой активности также наблюдались в последние недели августа прошлого года.
"Трафик на популярном стриминговом сервисе Twitch оказался событийным. Его пики потребления были не регулярны, не коррелировали со временем суток и днем недели, а зависели исключительно от событий в игровом мире. Увеличение трафика примерно на 20% от среднегодового показателя были зафиксированы в середине января и октябре-начале ноября", - добавляется в исследовании.
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