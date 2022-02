https://ria.ru/20220202/igry-1770597745.html

Россияне стали больше играть в видеоигры, показало исследование

Россияне в 2021 году стали тратить на компьютерные и консольные видеоигры на 35% больше трафика, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Билайна". РИА Новости, 02.02.2022

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россияне в 2021 году стали тратить на компьютерные и консольные видеоигры на 35% больше трафика, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Билайна".Эксперты проанализировали трафик на онлайн-игры от популярных издательств, а также стриминговые сервисы. Трафик на игры от крупного производителя Activision Blizzard, к которым относятся серии Diablo, World of Warcraft, Call of Duty, за 2021 год вырос в два раза. Игры, выпущенные Electronic Arts (серии Battlefield, Fifa, Need for Speed) и Ubisoft (серия Rainbow Six), приросли в трафике в среднем на 10%.Трафик в популярной игре в формате королевской битвы PUBG вырос на 15%, а на платформе Roblox, которая позволяет игрокам создавать свои собственные игры, показатель вырос в два раза. Пики были зафиксированы по субботам, в конце декабря интерес геймеров к платформе слегка упал, но с 1 января трафик снова значительно вырос.Компания также проанализировала трафик мобильных игр, за основу для исследования были взяты несколько популярных проектов - PUBG mobile, Сall of Duty mobile, World of tanks Blitz, Clash of clans, трафик вырос на 35-40%. В декабре он традиционно снизился, снижения игровой активности также наблюдались в последние недели августа прошлого года."Трафик на популярном стриминговом сервисе Twitch оказался событийным. Его пики потребления были не регулярны, не коррелировали со временем суток и днем недели, а зависели исключительно от событий в игровом мире. Увеличение трафика примерно на 20% от среднегодового показателя были зафиксированы в середине января и октябре-начале ноября", - добавляется в исследовании.

