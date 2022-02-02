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В Гвинее-Бисау погибли одиннадцать человек при попытке госпереворота
В Гвинее-Бисау погибли одиннадцать человек при попытке госпереворота - РИА Новости, 02.02.2022
В Гвинее-Бисау погибли одиннадцать человек при попытке госпереворота
По меньшей мере 11 человек погибли при попытке государственного переворота во вторник в Гвинее-Бисау, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местное... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T23:13
2022-02-02T23:13
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли при попытке государственного переворота во вторник в Гвинее-Бисау, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местное правительство.Ранее сообщалось о шести погибших."Правительство скорбит… в связи с потерей 11 храбрых людей во время нападения. Одиннадцать жертв – солдаты, члены полувоенных формирований, четверо гражданских, включая высокопоставленного члена министерства сельского хозяйства и его водителя", - приводит агентство слова представителя правительства и министра туризма Гвинеи-Бисау Фернандо Ваза.Группа людей в штатском, вооруженных автоматами и гранатометами, 1 февраля напала на дом правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где в это время шло заседание совета министров с участием первых лиц государства.Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало заявил, что стрельба в Бисау длилась пять часов, есть "много погибших". Президент отметил, что находится в президентском дворце, с ним все в порядке, а ситуация в городе взята под контроль.Ранее в посольстве Гвинеи-Бисау РИА Новости сообщили, что мятежники захватили в заложники президента республики. После ожесточенной пятичасовой перестрелки его удалось отбить и под усиленной охранной доставить в президентский дворец.
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в мире, бисау, гвинея-бисау, протесты
23:13 02.02.2022
 
В Гвинее-Бисау погибли одиннадцать человек при попытке госпереворота

В Гвинее-Бисау погибли по меньшей мере одиннадцать человек при попытке госпереворота

© Colleen_taugherУлицы Гвинеи-Бисау
Улицы Гвинеи-Бисау
© Colleen_taugher
Улицы Гвинеи-Бисау
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли при попытке государственного переворота во вторник в Гвинее-Бисау, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местное правительство.
Ранее сообщалось о шести погибших.
"Правительство скорбит… в связи с потерей 11 храбрых людей во время нападения. Одиннадцать жертв – солдаты, члены полувоенных формирований, четверо гражданских, включая высокопоставленного члена министерства сельского хозяйства и его водителя", - приводит агентство слова представителя правительства и министра туризма Гвинеи-Бисау Фернандо Ваза.
Группа людей в штатском, вооруженных автоматами и гранатометами, 1 февраля напала на дом правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где в это время шло заседание совета министров с участием первых лиц государства.
Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало заявил, что стрельба в Бисау длилась пять часов, есть "много погибших". Президент отметил, что находится в президентском дворце, с ним все в порядке, а ситуация в городе взята под контроль.
Ранее в посольстве Гвинеи-Бисау РИА Новости сообщили, что мятежники захватили в заложники президента республики. После ожесточенной пятичасовой перестрелки его удалось отбить и под усиленной охранной доставить в президентский дворец.
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
01:35
Президент Гвинеи-Бисау заявил об аресте некоторых мятежников
 
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