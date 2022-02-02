https://ria.ru/20220202/gololeditsa-1770637686.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 02.02.2022

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:33

2022-02-02T11:33

2022-02-02T11:33

общество

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 12.00 3 февраля.

https://ria.ru/20220131/fevral-1770350504.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье)