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В Германии назвали искусственным обсуждение гарантий безопасности России
В Германии назвали искусственным обсуждение гарантий безопасности России - РИА Новости, 02.02.2022
В Германии назвали искусственным обсуждение гарантий безопасности России
Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала "искусственной дискуссией" обсуждение гарантий безопасности в отношении России, так... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:17
2022-02-02T12:17
в мире
германия
энтони блинкен
россия
восточная европа
сша
нато
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала "искусственной дискуссией" обсуждение гарантий безопасности в отношении России, так как "нет угрозы со стороны НАТО"."Россия получила гарантии безопасности в рамках Акта НАТО-Россия. Нет угрозы, которая исходила бы со стороны НАТО. Я не знаю, где находились бы некие части НАТО у каких-либо границ и угрожали России. Этого не происходит. Мы можем это выяснить. Мы видим, что происходит в Европе. И поэтому это искусственная дискуссия, которая сейчас предложена, чтобы усилить напряженность", - заявила глава комитета на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос РИА Новости, должна ли Россия получить гарантии безопасности от НАТО или нет.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
https://ria.ru/20220202/bezopasnost-1770636925.html
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в мире, германия, энтони блинкен, россия, восточная европа, сша, нато
12:17 02.02.2022
 
В Германии назвали искусственным обсуждение гарантий безопасности России

В немецком бундестаге назвали искусственным обсуждение гарантий безопасности России

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала "искусственной дискуссией" обсуждение гарантий безопасности в отношении России, так как "нет угрозы со стороны НАТО".
"Россия получила гарантии безопасности в рамках Акта НАТО-Россия. Нет угрозы, которая исходила бы со стороны НАТО. Я не знаю, где находились бы некие части НАТО у каких-либо границ и угрожали России. Этого не происходит. Мы можем это выяснить. Мы видим, что происходит в Европе. И поэтому это искусственная дискуссия, которая сейчас предложена, чтобы усилить напряженность", - заявила глава комитета на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос РИА Новости, должна ли Россия получить гарантии безопасности от НАТО или нет.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
11:30
В Совфеде назвали ответ США по безопасности наглым и безответственным
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Лавров об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 18:56
Лавров выразил тревогу из-за позиции стран НАТО по неделимости безопасности
 
В миреГерманияЭнтони БлинкенРоссияВосточная ЕвропаСШАНАТО
 
 
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