https://ria.ru/20220202/germaniya-1770646004.html

В Германии назвали искусственным обсуждение гарантий безопасности России

В Германии назвали искусственным обсуждение гарантий безопасности России - РИА Новости, 02.02.2022

В Германии назвали искусственным обсуждение гарантий безопасности России

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала "искусственной дискуссией" обсуждение гарантий безопасности в отношении России, так... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:17

2022-02-02T12:17

2022-02-02T12:17

в мире

германия

энтони блинкен

россия

восточная европа

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала "искусственной дискуссией" обсуждение гарантий безопасности в отношении России, так как "нет угрозы со стороны НАТО"."Россия получила гарантии безопасности в рамках Акта НАТО-Россия. Нет угрозы, которая исходила бы со стороны НАТО. Я не знаю, где находились бы некие части НАТО у каких-либо границ и угрожали России. Этого не происходит. Мы можем это выяснить. Мы видим, что происходит в Европе. И поэтому это искусственная дискуссия, которая сейчас предложена, чтобы усилить напряженность", - заявила глава комитета на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос РИА Новости, должна ли Россия получить гарантии безопасности от НАТО или нет.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220202/bezopasnost-1770636925.html

https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770550510.html

германия

россия

восточная европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, энтони блинкен, россия, восточная европа, сша, нато