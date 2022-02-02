https://ria.ru/20220202/evakuatsiya-1770731299.html

Пентагон допустил отправку сил на Украину

Пентагон допустил отправку сил на Украину - РИА Новости, 02.02.2022

Пентагон допустил отправку сил на Украину

Пентагон не исключил, что дополнительные силы США в Европе могут быть направлены на Украину для содействия эвакуации, заявил на брифинге в среду представитель... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:28

2022-02-02T18:28

2022-02-02T23:11

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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Пентагон не исключил, что дополнительные силы США в Европе могут быть направлены на Украину для содействия эвакуации, заявил на брифинге в среду представитель Пентагона Джон Кирби."Наши силы способны выполнять различные миссии, и они будут готовы к ряду различных обстоятельств", — сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, могут ли направляемые в Европу американские военные быть задействованы в случае проведения эвакуации. Представитель Пентагона подчеркнул, что военные США не будут участвовать в военных операциях на Украине, но отказался приводить дальнейшие подробности их миссии и точные сроки отправки военных в Европу.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769670117.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, нато, украина, ситуация в днр и лнр