https://ria.ru/20220202/energetika-1770696823.html

Путин обсудит с президентом Аргентины сотрудничество в области энергетики

Путин обсудит с президентом Аргентины сотрудничество в области энергетики - РИА Новости, 02.02.2022

Путин обсудит с президентом Аргентины сотрудничество в области энергетики

Президент России Владимир Путин в четверг обсудит с президентом Аргентины наращивание сотрудничества в энергетике, включая возобновляемую, и фармацевтику,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:20

2022-02-02T16:20

2022-02-02T16:20

аргентина

в мире

россия

владимир путин

альберто фернандес

юрий ушаков

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обсудит с президентом Аргентины наращивание сотрудничества в энергетике, включая возобновляемую, и фармацевтику, сообщил журналистам в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков."Визит вписывается в проводимую нашей страной линию на интенсификацию взаимодействия с активно развивающимся и перспективным латиноамериканским регионом, в котором Аргентина является одним из наших ключевых партнеров, причем российско-аргентинские связи упираются на давние традиции дружбы и взаимоуважения", - сказал он.Ушаков добавил, что лидеры готовы обсудить широкий круг вопросов."На них (переговорах) планируется обсудить состояние и перспективы развития диалога в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня… Естественно, что в ходе переговоров большое внимание будет уделено сертификации товарной номенклатуры, наращиванию доли продукции с высокой добавленной стоимостью и будут обсуждаться перспективы сотрудничества в таких высокотехнологичных и инновационных сферах, как энергетика, в том числе атомная, возобновляемая, фармацевтика, транспорт и инфраструктура", - пояснил он.

https://ria.ru/20220202/sputnik-1770695975.html

https://ria.ru/20211228/sputnikv-1765750002.html

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аргентина, в мире, россия, владимир путин, альберто фернандес, юрий ушаков