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Путин обсудит с президентом Аргентины сотрудничество в области энергетики
Путин обсудит с президентом Аргентины сотрудничество в области энергетики - РИА Новости, 02.02.2022
Путин обсудит с президентом Аргентины сотрудничество в области энергетики
Президент России Владимир Путин в четверг обсудит с президентом Аргентины наращивание сотрудничества в энергетике, включая возобновляемую, и фармацевтику,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:20
2022-02-02T16:20
аргентина
в мире
россия
владимир путин
альберто фернандес
юрий ушаков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обсудит с президентом Аргентины наращивание сотрудничества в энергетике, включая возобновляемую, и фармацевтику, сообщил журналистам в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков."Визит вписывается в проводимую нашей страной линию на интенсификацию взаимодействия с активно развивающимся и перспективным латиноамериканским регионом, в котором Аргентина является одним из наших ключевых партнеров, причем российско-аргентинские связи упираются на давние традиции дружбы и взаимоуважения", - сказал он.Ушаков добавил, что лидеры готовы обсудить широкий круг вопросов."На них (переговорах) планируется обсудить состояние и перспективы развития диалога в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня… Естественно, что в ходе переговоров большое внимание будет уделено сертификации товарной номенклатуры, наращиванию доли продукции с высокой добавленной стоимостью и будут обсуждаться перспективы сотрудничества в таких высокотехнологичных и инновационных сферах, как энергетика, в том числе атомная, возобновляемая, фармацевтика, транспорт и инфраструктура", - пояснил он.
https://ria.ru/20220202/sputnik-1770695975.html
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аргентина, в мире, россия, владимир путин, альберто фернандес, юрий ушаков
16:20 02.02.2022
 
Путин обсудит с президентом Аргентины сотрудничество в области энергетики

Президент Путин обсудит с главой Аргентины Фернандесом сотрудничество в области энергетики

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обсудит с президентом Аргентины наращивание сотрудничества в энергетике, включая возобновляемую, и фармацевтику, сообщил журналистам в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Визит вписывается в проводимую нашей страной линию на интенсификацию взаимодействия с активно развивающимся и перспективным латиноамериканским регионом, в котором Аргентина является одним из наших ключевых партнеров, причем российско-аргентинские связи упираются на давние традиции дружбы и взаимоуважения", - сказал он.
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Ушаков добавил, что лидеры готовы обсудить широкий круг вопросов.
"На них (переговорах) планируется обсудить состояние и перспективы развития диалога в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня… Естественно, что в ходе переговоров большое внимание будет уделено сертификации товарной номенклатуры, наращиванию доли продукции с высокой добавленной стоимостью и будут обсуждаться перспективы сотрудничества в таких высокотехнологичных и инновационных сферах, как энергетика, в том числе атомная, возобновляемая, фармацевтика, транспорт и инфраструктура", - пояснил он.
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