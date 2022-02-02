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В ДНР получили анонимные сообщения о минировании образовательных учреждений

В ДНР получили анонимные сообщения о минировании образовательных учреждений - РИА Новости, 02.02.2022

В ДНР получили анонимные сообщения о минировании образовательных учреждений

Власти Донецка сообщают, что в среду получили 85 анонимных сообщений о минировании образовательных учреждений города. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T08:43

2022-02-02T08:43

2022-02-02T08:43

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Власти Донецка сообщают, что в среду получили 85 анонимных сообщений о минировании образовательных учреждений города.Ранее глава администрации города сообщил, что в понедельник после сообщения о минировании было найдено и обезврежено взрывное устройство в администрации Киевского района Донецка."С раннего утра начали поступать анонимные сообщения о минировании школ Донецка. По состоянию на 8:00, имеется информация о минировании зданий 85 муниципальных образовательных учреждений города. Детей в зданиях школ нет – с сегодняшнего дня ученики ушли на дистанционное обучение. Спецслужбы работают на местах", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы Донецка Алексея Кулемзина.

https://ria.ru/20220201/donbass-1770582059.html

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донецк (донецкая область), telegram (приложение), в мире, днр