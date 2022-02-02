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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220202/disney-1770471239.html
Песня из диснеевского мультфильма потеснила Адель в чарте Billboard Hot 100
Песня из диснеевского мультфильма потеснила Адель в чарте Billboard Hot 100 - РИА Новости, 02.02.2022
Песня из диснеевского мультфильма потеснила Адель в чарте Billboard Hot 100
Песня из диснеевского мультфильма "Энканто" потеснила Адель в чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщается на сайте журнала. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T06:54
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культура
новости культуры
the walt disney company
billboard (журнал)
адель эдкинс
музыка
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Песня из диснеевского мультфильма "Энканто" потеснила Адель в чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщается на сайте журнала. Композиция "We Don’t Talk About Bruno" подвинула с пьедестала "Easy on me", хит британской звезды. На прошлой неделе песня из мультфильма была на второй строчке, а дебютировала она в рейтинге с 50-й позиции 8 января. "We Don’t Talk About Bruno" стала вторым саундтреком из анимационных картин Диснея, который занял первое место в чарте Billboard Hot 100. Ранее это удалось только "A whole new world" из мультфильма "Аладдин" 1992 года. Композиция возглавила чарт 6 марта 1993 года. В картине "Энканто" рассказывается о семье Мадригаль, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии. Практически у каждого члена этой семьи есть магические способности. Например, кто-то может разговаривать с животными или исцелять от разных болезней. Никакого уникального дара нет лишь у Мирабель.Режиссеры мультфильма — Байрон Ховард и Джаред Буш, которые ранее создали "Зверополис" (2016). Музыку и слова трека, возглавившего Billboard Hot 100, написал Лин-Мануэль Миранда.Анимационная лента "Энканто" вышла в российский прокат 25 ноября 2021 года.
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новости культуры, the walt disney company, billboard (журнал), адель эдкинс, музыка, walt disney animation studios
06:54 02.02.2022
 
Песня из диснеевского мультфильма потеснила Адель в чарте Billboard Hot 100

Песня из диснеевского мультфильма "Энканто" потеснила Адель в чарте Billboard Hot 100

© Walt Disney Pictures (2021)Кадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
© Walt Disney Pictures (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Песня из диснеевского мультфильма "Энканто" потеснила Адель в чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщается на сайте журнала.
Композиция "We Don’t Talk About Bruno" подвинула с пьедестала "Easy on me", хит британской звезды. На прошлой неделе песня из мультфильма была на второй строчке, а дебютировала она в рейтинге с 50-й позиции 8 января.
"We Don’t Talk About Bruno" стала вторым саундтреком из анимационных картин Диснея, который занял первое место в чарте Billboard Hot 100. Ранее это удалось только "A whole new world" из мультфильма "Аладдин" 1992 года. Композиция возглавила чарт 6 марта 1993 года.
В картине "Энканто" рассказывается о семье Мадригаль, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии. Практически у каждого члена этой семьи есть магические способности. Например, кто-то может разговаривать с животными или исцелять от разных болезней. Никакого уникального дара нет лишь у Мирабель.
Режиссеры мультфильма — Байрон Ховард и Джаред Буш, которые ранее создали "Зверополис" (2016). Музыку и слова трека, возглавившего Billboard Hot 100, написал Лин-Мануэль Миранда.
Анимационная лента "Энканто" вышла в российский прокат 25 ноября 2021 года.
Кадр из мультфильма Энканто
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За что критики хвалят юбилейный диснеевский мультфильм "Энканто"
 
КультураНовости культурыThe Walt Disney CompanyBillboard (журнал)Адель ЭдкинсМузыкаWalt Disney Animation Studios
 
 
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