Песня из диснеевского мультфильма потеснила Адель в чарте Billboard Hot 100

Песня из диснеевского мультфильма потеснила Адель в чарте Billboard Hot 100 - РИА Новости, 02.02.2022

Песня из диснеевского мультфильма потеснила Адель в чарте Billboard Hot 100

Песня из диснеевского мультфильма "Энканто" потеснила Адель в чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщается на сайте журнала. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02

2022-02-02T06:54

2022-02-02T06:54

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Песня из диснеевского мультфильма "Энканто" потеснила Адель в чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщается на сайте журнала. Композиция "We Don’t Talk About Bruno" подвинула с пьедестала "Easy on me", хит британской звезды. На прошлой неделе песня из мультфильма была на второй строчке, а дебютировала она в рейтинге с 50-й позиции 8 января. "We Don’t Talk About Bruno" стала вторым саундтреком из анимационных картин Диснея, который занял первое место в чарте Billboard Hot 100. Ранее это удалось только "A whole new world" из мультфильма "Аладдин" 1992 года. Композиция возглавила чарт 6 марта 1993 года. В картине "Энканто" рассказывается о семье Мадригаль, которая живет в волшебном доме в горах Колумбии. Практически у каждого члена этой семьи есть магические способности. Например, кто-то может разговаривать с животными или исцелять от разных болезней. Никакого уникального дара нет лишь у Мирабель.Режиссеры мультфильма — Байрон Ховард и Джаред Буш, которые ранее создали "Зверополис" (2016). Музыку и слова трека, возглавившего Billboard Hot 100, написал Лин-Мануэль Миранда.Анимационная лента "Энканто" вышла в российский прокат 25 ноября 2021 года.

