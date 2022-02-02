https://ria.ru/20220202/dipmissiya-1770735422.html

В Минске обвинили Евросоюз в необеспечении безопасности дипмиссий

В Минске обвинили Евросоюз в необеспечении безопасности дипмиссий - РИА Новости, 02.02.2022

В Минске обвинили Евросоюз в необеспечении безопасности дипмиссий

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что некоторые страны ЕС не обеспечивают безопасность белорусских дипмиссий, с августа 2020 года совершено... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:49

2022-02-02T18:49

2022-02-02T19:55

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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что некоторые страны ЕС не обеспечивают безопасность белорусских дипмиссий, с августа 2020 года совершено более 20 актов агрессии по отношению к белорусским дипломатам и дипмиссиям."Было бы очень наивно полагать, что руководители наших загранучреждений закроют глаза на вопиющие факты совершенно небрежного отношения ряда стран ЕС к своим обязанностям по обеспечению безопасности дипломатических представительств. С августа 2020 года по декабрь 2021 года совершено более 20 актов агрессии в отношении белорусских дипломатов, вандализма с повреждением зданий и имущества наших дипмиссий", - приводит пресс-служба МИД слова Глаза на сайте министерства. По его словам, непосредственным нападениям подверглись дипломаты и загранучреждения Белоруссии в Великобритании, Польше, Франции, Германии, Бельгии, Чехии, Украине, Литве. "И все это радикальные проявления, включая причинение серьезных телесных повреждений, поджог, порчу государственного имущества и так далее. Но самое главное: за редким исключением власти стран пребывания не привлекли к ответственности виновных. А порой даже и не разыскивали их. Понятно, что это или неспособность, или нежелание отдельных стран ЕС исполнять свои, можно сказать, священные обязательства", - подчеркнул Глаз.

https://ria.ru/20211220/napadenie-1764620496.html

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