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В Минске обвинили Евросоюз в необеспечении безопасности дипмиссий
В Минске обвинили Евросоюз в необеспечении безопасности дипмиссий - РИА Новости, 02.02.2022
В Минске обвинили Евросоюз в необеспечении безопасности дипмиссий
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что некоторые страны ЕС не обеспечивают безопасность белорусских дипмиссий, с августа 2020 года совершено... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:49
2022-02-02T19:55
в мире
белоруссия
мид белоруссии
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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что некоторые страны ЕС не обеспечивают безопасность белорусских дипмиссий, с августа 2020 года совершено более 20 актов агрессии по отношению к белорусским дипломатам и дипмиссиям."Было бы очень наивно полагать, что руководители наших загранучреждений закроют глаза на вопиющие факты совершенно небрежного отношения ряда стран ЕС к своим обязанностям по обеспечению безопасности дипломатических представительств. С августа 2020 года по декабрь 2021 года совершено более 20 актов агрессии в отношении белорусских дипломатов, вандализма с повреждением зданий и имущества наших дипмиссий", - приводит пресс-служба МИД слова Глаза на сайте министерства. По его словам, непосредственным нападениям подверглись дипломаты и загранучреждения Белоруссии в Великобритании, Польше, Франции, Германии, Бельгии, Чехии, Украине, Литве. "И все это радикальные проявления, включая причинение серьезных телесных повреждений, поджог, порчу государственного имущества и так далее. Но самое главное: за редким исключением власти стран пребывания не привлекли к ответственности виновных. А порой даже и не разыскивали их. Понятно, что это или неспособность, или нежелание отдельных стран ЕС исполнять свои, можно сказать, священные обязательства", - подчеркнул Глаз.
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в мире, белоруссия, мид белоруссии
18:49 02.02.2022 (обновлено: 19:55 02.02.2022)
 
В Минске обвинили Евросоюз в необеспечении безопасности дипмиссий

Пресс-секретарь МИД Глаз: ЕС не обеспечивает безопасность белорусских дипмиссий

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что некоторые страны ЕС не обеспечивают безопасность белорусских дипмиссий, с августа 2020 года совершено более 20 актов агрессии по отношению к белорусским дипломатам и дипмиссиям.
"Было бы очень наивно полагать, что руководители наших загранучреждений закроют глаза на вопиющие факты совершенно небрежного отношения ряда стран ЕС к своим обязанностям по обеспечению безопасности дипломатических представительств. С августа 2020 года по декабрь 2021 года совершено более 20 актов агрессии в отношении белорусских дипломатов, вандализма с повреждением зданий и имущества наших дипмиссий", - приводит пресс-служба МИД слова Глаза на сайте министерства.
По его словам, непосредственным нападениям подверглись дипломаты и загранучреждения Белоруссии в Великобритании, Польше, Франции, Германии, Бельгии, Чехии, Украине, Литве. "И все это радикальные проявления, включая причинение серьезных телесных повреждений, поджог, порчу государственного имущества и так далее. Но самое главное: за редким исключением власти стран пребывания не привлекли к ответственности виновных. А порой даже и не разыскивали их. Понятно, что это или неспособность, или нежелание отдельных стран ЕС исполнять свои, можно сказать, священные обязательства", - подчеркнул Глаз.
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