https://ria.ru/20220202/diplomatiya-1770679443.html

Зампостпреда в ООН назвал британскую дипломатию не имеющей никакой ценности

Зампостпреда в ООН назвал британскую дипломатию не имеющей никакой ценности - РИА Новости, 02.02.2022

Зампостпреда в ООН назвал британскую дипломатию не имеющей никакой ценности

Первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский назвал дипломатию Великобритании "не имеющей никакой ценности". РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:43

2022-02-02T14:43

2022-02-02T14:43

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ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский назвал дипломатию Великобритании "не имеющей никакой ценности"."Всегда есть место для дипломатии, но, честно говоря, мы не доверяем британской дипломатии. Я думаю, что в последние годы британская дипломатия показала, что она не имеет абсолютно никакой ценности", - сказал Полянский в интервью телеканалу Sky News.Российский дипломат добавил, что не хочет "никого обидеть, особенно своих хороших друзей – британских дипломатов, но результатами британской дипломатии не приходиться гордиться". Отвечая на заявления относительно российских войск на границе с Украиной, российский дипломат сказал, что эти разведданные напоминают данные о наличии оружия массового поражения у Саддама Хусейна."Истерия не останавливается. Это происходит в головах западных политиков, которые не находятся на месте", - сказал Полянский.Великобритания выступает одним из главных обвинителей России в нагнетании обстановки на границе с Украиной и планах в агрессии в отношении соседней страны. Премьер-министр Великобритании накануне отправился с визитом в Киев в знак поддержки Украины. Джонсон также подтверждал, что в среду намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220201/oon-1770558506.html

https://ria.ru/20220131/london-1770365473.html

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в мире, великобритания, россия, оон, дмитрий полянский