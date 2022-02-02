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https://ria.ru/20220202/diplomatiya-1770679443.html
Зампостпреда в ООН назвал британскую дипломатию не имеющей никакой ценности
Зампостпреда в ООН назвал британскую дипломатию не имеющей никакой ценности - РИА Новости, 02.02.2022
Зампостпреда в ООН назвал британскую дипломатию не имеющей никакой ценности
Первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский назвал дипломатию Великобритании "не имеющей никакой ценности". РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:43
2022-02-02T14:43
в мире
великобритания
россия
оон
дмитрий полянский
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ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский назвал дипломатию Великобритании "не имеющей никакой ценности"."Всегда есть место для дипломатии, но, честно говоря, мы не доверяем британской дипломатии. Я думаю, что в последние годы британская дипломатия показала, что она не имеет абсолютно никакой ценности", - сказал Полянский в интервью телеканалу Sky News.Российский дипломат добавил, что не хочет "никого обидеть, особенно своих хороших друзей – британских дипломатов, но результатами британской дипломатии не приходиться гордиться". Отвечая на заявления относительно российских войск на границе с Украиной, российский дипломат сказал, что эти разведданные напоминают данные о наличии оружия массового поражения у Саддама Хусейна."Истерия не останавливается. Это происходит в головах западных политиков, которые не находятся на месте", - сказал Полянский.Великобритания выступает одним из главных обвинителей России в нагнетании обстановки на границе с Украиной и планах в агрессии в отношении соседней страны. Премьер-министр Великобритании накануне отправился с визитом в Киев в знак поддержки Украины. Джонсон также подтверждал, что в среду намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220201/oon-1770558506.html
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в мире, великобритания, россия, оон, дмитрий полянский
14:43 02.02.2022
 
Зампостпреда в ООН назвал британскую дипломатию не имеющей никакой ценности

Зампостпреда в ООН Полянский назвал британскую дипломатию не имеющей никакой ценности

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский назвал дипломатию Великобритании "не имеющей никакой ценности".
"Всегда есть место для дипломатии, но, честно говоря, мы не доверяем британской дипломатии. Я думаю, что в последние годы британская дипломатия показала, что она не имеет абсолютно никакой ценности", - сказал Полянский в интервью телеканалу Sky News.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 19:31
Британцы поддержали Небензю в споре с постпредом США в ООН по Украине
Российский дипломат добавил, что не хочет "никого обидеть, особенно своих хороших друзей – британских дипломатов, но результатами британской дипломатии не приходиться гордиться". Отвечая на заявления относительно российских войск на границе с Украиной, российский дипломат сказал, что эти разведданные напоминают данные о наличии оружия массового поражения у Саддама Хусейна.
"Истерия не останавливается. Это происходит в головах западных политиков, которые не находятся на месте", - сказал Полянский.
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 18:48
Лондон хочет знать планы Москвы по Украине, заявил зампостпреда Британии
Великобритания выступает одним из главных обвинителей России в нагнетании обстановки на границе с Украиной и планах в агрессии в отношении соседней страны. Премьер-министр Великобритании накануне отправился с визитом в Киев в знак поддержки Украины. Джонсон также подтверждал, что в среду намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 18:37
Джонсон вспомнил героизм советских солдат в выступлении по Украине
 
В миреВеликобританияРоссияООНДмитрий Полянский
 
 
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