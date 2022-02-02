Зампостпреда в ООН назвал британскую дипломатию не имеющей никакой ценности
Зампостпреда в ООН Полянский назвал британскую дипломатию не имеющей никакой ценности
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский назвал дипломатию Великобритании "не имеющей никакой ценности".
"Всегда есть место для дипломатии, но, честно говоря, мы не доверяем британской дипломатии. Я думаю, что в последние годы британская дипломатия показала, что она не имеет абсолютно никакой ценности", - сказал Полянский в интервью телеканалу Sky News.
Российский дипломат добавил, что не хочет "никого обидеть, особенно своих хороших друзей – британских дипломатов, но результатами британской дипломатии не приходиться гордиться". Отвечая на заявления относительно российских войск на границе с Украиной, российский дипломат сказал, что эти разведданные напоминают данные о наличии оружия массового поражения у Саддама Хусейна.
"Истерия не останавливается. Это происходит в головах западных политиков, которые не находятся на месте", - сказал Полянский.
Великобритания выступает одним из главных обвинителей России в нагнетании обстановки на границе с Украиной и планах в агрессии в отношении соседней страны. Премьер-министр Великобритании накануне отправился с визитом в Киев в знак поддержки Украины. Джонсон также подтверждал, что в среду намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.