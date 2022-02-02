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https://ria.ru/20220202/diplomatiya-1770596467.html
WP: между постпредами России и США в ООН произошла острая перепалка
WP: между постпредами России и США в ООН произошла острая перепалка - РИА Новости, 02.02.2022
WP: между постпредами России и США в ООН произошла острая перепалка
Словесная перепалка, имевшая место между постоянными представителями России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T04:51
2022-02-02T04:51
в мире
василий небензя
совет безопасности оон
россия
сша
украина
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Словесная перепалка, имевшая место между постоянными представителями России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности по украинскому кризису, стало острейшей за последние годы, пишет газета The Washington Post.Российского дипломата, как утверждает издание, крайне возмутили слова американской коллеги о том, что Москва пытается выставить Украину и Запад агрессорами и таким образом получить предлог для "вторжения". Небензя заявил, что Вашингтон сам провоцирует эскалацию путем своих ложных обвинений."Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью", — приводит газета его слова.Постпред также обвинил страны Запада в том, что они привели к власти в граничащих с Россией странах "чистых нацистов", а также в "героизации тех, кто сражался на стороне Гитлера"."Провокация"Заседание Совбеза ООН по Украине прошло в понедельник. Вашингтон, по инициативе которого оно было созвано, хотел обсудить якобы "угрожающее поведение" Москвы по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе. Россия заранее сочла такое заседание американским PR-трюком. Мероприятие свелось к бездоказательному обвинению страны со стороны Запада.Небензя назвал заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины провокацией. Позднее на брифинге он отметил, что сложилось ощущение, будто США не заинтересованы в разрешении украинского кризиса. При этом постпред указал, что Москва "побуждает США повлиять на своих украинских подопечных, но понимание американской стороной минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще меньшее и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату".Британцы поддержали РоссиюЧитатели британской газеты The Times поддержали позицию постоянного представителя России при ООН Василия Небензи в споре с коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совбеза по украинскому кризису.Так, один из комментаторов напомнил, что НАТО окружила Россию своими базами.Другой пользователь, в свою очередь, напомнил об угрозах президента Украины Владимира Зеленского "вернуть" Крым силой и размещении значительной части вооруженных сил на границе с республиками Донбасса.Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.Официальный Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220201/ukraina-1770570181.html
https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770550614.html
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в мире, василий небензя, совет безопасности оон, россия, сша, украина
04:51 02.02.2022
 
WP: между постпредами России и США в ООН произошла острая перепалка

WP: между постпредами России и США в ООН разгорелась острейшая за последние годы перепалка

© REUTERS / Andrew KellyПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Словесная перепалка, имевшая место между постоянными представителями России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности по украинскому кризису, стало острейшей за последние годы, пишет газета The Washington Post.
Российского дипломата, как утверждает издание, крайне возмутили слова американской коллеги о том, что Москва пытается выставить Украину и Запад агрессорами и таким образом получить предлог для "вторжения". Небензя заявил, что Вашингтон сам провоцирует эскалацию путем своих ложных обвинений.
"Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью", — приводит газета его слова.
Постпред также обвинил страны Запада в том, что они привели к власти в граничащих с Россией странах "чистых нацистов", а также в "героизации тех, кто сражался на стороне Гитлера".
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"Провокация"

Заседание Совбеза ООН по Украине прошло в понедельник. Вашингтон, по инициативе которого оно было созвано, хотел обсудить якобы "угрожающее поведение" Москвы по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе. Россия заранее сочла такое заседание американским PR-трюком. Мероприятие свелось к бездоказательному обвинению страны со стороны Запада.
Небензя назвал заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины провокацией. Позднее на брифинге он отметил, что сложилось ощущение, будто США не заинтересованы в разрешении украинского кризиса. При этом постпред указал, что Москва "побуждает США повлиять на своих украинских подопечных, но понимание американской стороной минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще меньшее и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату".
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Британцы поддержали Россию

Читатели британской газеты The Times поддержали позицию постоянного представителя России при ООН Василия Небензи в споре с коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совбеза по украинскому кризису.
Так, один из комментаторов напомнил, что НАТО окружила Россию своими базами.
Другой пользователь, в свою очередь, напомнил об угрозах президента Украины Владимира Зеленского "вернуть" Крым силой и размещении значительной части вооруженных сил на границе с республиками Донбасса.
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Украинский вопрос

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.
Официальный Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреВасилий НебензяСовет Безопасности ООНРоссияСШАУкраина
 
 
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