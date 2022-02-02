Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/delimkhanov-1770741619.html
В Госдуме заявили о готовности дать оценку высказываниям Делимханова
В Госдуме заявили о готовности дать оценку высказываниям Делимханова - РИА Новости, 02.02.2022
В Госдуме заявили о готовности дать оценку высказываниям Делимханова
В Государственной думе смогут оценить высказывания депутата Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева после поступления РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T19:22
2022-02-02T19:22
госдума рф
василий пискарев
россия
чеченская республика (чечня)
адам делимханов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Государственной думе смогут оценить высказывания депутата Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева после поступления соответствующего обращения, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Ранее ряд СМИ перевели сказанные на чеченском слова Делимханова в Instagram, который, согласно этим публикациям, заявил о "кровной мести" по отношению к членам семьи Янгулбаевых, пообещав им "преследование"."Комиссия по вопросам депутатской этики работает в соответствии с положением о комиссии и регламентом Государственной думы и рассматривает вопросы о неэтичном поведении или высказываниях депутатов в случаях поступления соответствующих обращений", - приводятся на сайте Госдумы слова Пискарева.Комментируя распространяемую в интернете видеозапись с участием Делимханова, Пискарев отметил, что "высказывания депутата будут рассмотрены комиссией по вопросам депутатской этики в установленном порядке".
https://ria.ru/20220202/delimkhanov-1770650920.html
https://ria.ru/20220202/miting-1770734714.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, василий пискарев, россия, чеченская республика (чечня), адам делимханов, общество
19:22 02.02.2022
 
В Госдуме заявили о готовности дать оценку высказываниям Делимханова

Депутат Пискарев: в Госдуме могут дать оценку высказываниям Делимханова в случае обращения

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Государственной думе смогут оценить высказывания депутата Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева после поступления соответствующего обращения, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее ряд СМИ перевели сказанные на чеченском слова Делимханова в Instagram, который, согласно этим публикациям, заявил о "кровной мести" по отношению к членам семьи Янгулбаевых, пообещав им "преследование".
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
12:37
Комиссия ГД по этике заявила о готовности изучить заявления Делимханова
"Комиссия по вопросам депутатской этики работает в соответствии с положением о комиссии и регламентом Государственной думы и рассматривает вопросы о неэтичном поведении или высказываниях депутатов в случаях поступления соответствующих обращений", - приводятся на сайте Госдумы слова Пискарева.
Комментируя распространяемую в интернете видеозапись с участием Делимханова, Пискарев отметил, что "высказывания депутата будут рассмотрены комиссией по вопросам депутатской этики в установленном порядке".
Участники митинга в Грозном. Кадр из видео
18:46
В Чечне на митинг против семьи Янгулбаевых вышли более 400 тысяч человек
 
Госдума РФВасилий ПискаревРоссияЧеченская республика (Чечня)Адам ДелимхановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала