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В Госдуме заявили о готовности дать оценку высказываниям Делимханова
В Госдуме заявили о готовности дать оценку высказываниям Делимханова - РИА Новости, 02.02.2022
В Госдуме заявили о готовности дать оценку высказываниям Делимханова
В Государственной думе смогут оценить высказывания депутата Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева после поступления РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T19:22
2022-02-02T19:22
2022-02-02T19:22
госдума рф
василий пискарев
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чеченская республика (чечня)
адам делимханов
общество
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Государственной думе смогут оценить высказывания депутата Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева после поступления соответствующего обращения, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Ранее ряд СМИ перевели сказанные на чеченском слова Делимханова в Instagram, который, согласно этим публикациям, заявил о "кровной мести" по отношению к членам семьи Янгулбаевых, пообещав им "преследование"."Комиссия по вопросам депутатской этики работает в соответствии с положением о комиссии и регламентом Государственной думы и рассматривает вопросы о неэтичном поведении или высказываниях депутатов в случаях поступления соответствующих обращений", - приводятся на сайте Госдумы слова Пискарева.Комментируя распространяемую в интернете видеозапись с участием Делимханова, Пискарев отметил, что "высказывания депутата будут рассмотрены комиссией по вопросам депутатской этики в установленном порядке".
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госдума рф, василий пискарев, россия, чеченская республика (чечня), адам делимханов, общество
В Госдуме заявили о готовности дать оценку высказываниям Делимханова
Депутат Пискарев: в Госдуме могут дать оценку высказываниям Делимханова в случае обращения