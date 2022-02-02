https://ria.ru/20220202/delimkhanov-1770741619.html

В Госдуме заявили о готовности дать оценку высказываниям Делимханова

В Госдуме заявили о готовности дать оценку высказываниям Делимханова - РИА Новости, 02.02.2022

В Госдуме заявили о готовности дать оценку высказываниям Делимханова

В Государственной думе смогут оценить высказывания депутата Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева после поступления РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T19:22

2022-02-02T19:22

2022-02-02T19:22

госдума рф

василий пискарев

россия

чеченская республика (чечня)

адам делимханов

общество

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В Государственной думе смогут оценить высказывания депутата Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева после поступления соответствующего обращения, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Ранее ряд СМИ перевели сказанные на чеченском слова Делимханова в Instagram, который, согласно этим публикациям, заявил о "кровной мести" по отношению к членам семьи Янгулбаевых, пообещав им "преследование"."Комиссия по вопросам депутатской этики работает в соответствии с положением о комиссии и регламентом Государственной думы и рассматривает вопросы о неэтичном поведении или высказываниях депутатов в случаях поступления соответствующих обращений", - приводятся на сайте Госдумы слова Пискарева.Комментируя распространяемую в интернете видеозапись с участием Делимханова, Пискарев отметил, что "высказывания депутата будут рассмотрены комиссией по вопросам депутатской этики в установленном порядке".

https://ria.ru/20220202/delimkhanov-1770650920.html

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госдума рф, василий пискарев, россия, чеченская республика (чечня), адам делимханов, общество