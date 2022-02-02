https://ria.ru/20220202/chernogoriya-1770637234.html

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории - РИА Новости, 02.02.2022

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории

Главе МВД Черногории Зорану Миляничу запретили въезд в Россию за то, что Подгорица предоставила убежище предпринимателю Тельману Исмаилову, объявленному в... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:31

2022-02-02T11:31

2022-02-02T17:27

черногория

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

тельман исмаилов

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главе МВД Черногории Зорану Миляничу запретили въезд в Россию за то, что Подгорица предоставила убежище предпринимателю Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск, сообщили в российском МИД."Второго февраля в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу", — отмечается на сайте ведомства.Исмаилова и его брата Вагифа объявили в международный розыск. В России им предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов получил 13 лет колонии строгого режима.Сейчас бизнесмен находится на свободе — он получил политическое убежище в Черногории. Генеральная прокуратура России направила в МВД и Минюст страны обращение с ходатайством отменить это решение.

https://ria.ru/20211024/ismailov-1756009603.html

https://ria.ru/20220104/ugroza-1766520161.html

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черногория, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), тельман исмаилов