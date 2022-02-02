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Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории
Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории - РИА Новости, 02.02.2022
Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории
Главе МВД Черногории Зорану Миляничу запретили въезд в Россию за то, что Подгорица предоставила убежище предпринимателю Тельману Исмаилову, объявленному в... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:31
2022-02-02T17:27
черногория
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
тельман исмаилов
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главе МВД Черногории Зорану Миляничу запретили въезд в Россию за то, что Подгорица предоставила убежище предпринимателю Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск, сообщили в российском МИД."Второго февраля в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу", — отмечается на сайте ведомства.Исмаилова и его брата Вагифа объявили в международный розыск. В России им предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов получил 13 лет колонии строгого режима.Сейчас бизнесмен находится на свободе — он получил политическое убежище в Черногории. Генеральная прокуратура России направила в МВД и Минюст страны обращение с ходатайством отменить это решение.
https://ria.ru/20211024/ismailov-1756009603.html
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черногория, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), тельман исмаилов
11:31 02.02.2022 (обновлено: 17:27 02.02.2022)
 
Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Миляничу за убежище Исмаилову

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главе МВД Черногории Зорану Миляничу запретили въезд в Россию за то, что Подгорица предоставила убежище предпринимателю Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск, сообщили в российском МИД.
"Второго февраля в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу", — отмечается на сайте ведомства.
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября 2021, 12:42
Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу Исмаилова
Исмаилова и его брата Вагифа объявили в международный розыск. В России им предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов получил 13 лет колонии строгого режима.
Сейчас бизнесмен находится на свободе — он получил политическое убежище в Черногории. Генеральная прокуратура России направила в МВД и Минюст страны обращение с ходатайством отменить это решение.
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 03:11
Журналист Мамонтов сообщил об угрозах убийства от экс-хозяина "Черкизона"
 
ЧерногорияРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Тельман Исмаилов
 
 
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