https://ria.ru/20220202/chernogoriya-1770637234.html
Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории
Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории - РИА Новости, 02.02.2022
Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории
Главе МВД Черногории Зорану Миляничу запретили въезд в Россию за то, что Подгорица предоставила убежище предпринимателю Тельману Исмаилову, объявленному в... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:31
2022-02-02T11:31
2022-02-02T17:27
черногория
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
тельман исмаилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главе МВД Черногории Зорану Миляничу запретили въезд в Россию за то, что Подгорица предоставила убежище предпринимателю Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск, сообщили в российском МИД."Второго февраля в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу", — отмечается на сайте ведомства.Исмаилова и его брата Вагифа объявили в международный розыск. В России им предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов получил 13 лет колонии строгого режима.Сейчас бизнесмен находится на свободе — он получил политическое убежище в Черногории. Генеральная прокуратура России направила в МВД и Минюст страны обращение с ходатайством отменить это решение.
https://ria.ru/20211024/ismailov-1756009603.html
https://ria.ru/20220104/ugroza-1766520161.html
черногория
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черногория, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), тельман исмаилов
11:31 02.02.2022 (обновлено: 17:27 02.02.2022)
Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории
Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Миляничу за убежище Исмаилову