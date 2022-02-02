https://ria.ru/20220202/chekhiya-1770677689.html

Россия обратилась к Чехии по вопросу о принципе неделимости безопасности

Россия обратилась к Чехии по вопросу о принципе неделимости безопасности - РИА Новости, 02.02.2022

Россия обратилась к Чехии по вопросу о принципе неделимости безопасности

Посольство РФ в Праге обратилось в МИД республики с запросом разъяснить, как Чехия планирует выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:32

2022-02-02T14:32

2022-02-02T14:32

владимир путин

энтони блинкен

россия

прага

восточная европа

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обсе

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ПРАГА, 2 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Праге обратилось в МИД республики с запросом разъяснить, как Чехия планирует выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств на основе принципа неделимости безопасности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин."Первого февраля 2022 года посольство РФ в Праге нотой направило в МИД Чехии текст послания главы МИД РФ Сергея Лаврова главе внешнеполитического ведомства Чехии Яну Липавскому по тематике неделимости безопасности. Ожидаем оперативной реакции чешской стороны", - сообщил Брякин.Накануне Лавров сообщил, что по линии МИД будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД РФ отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770550614.html

https://ria.ru/20220128/putin-1770023665.html

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владимир путин, энтони блинкен, россия, прага, восточная европа, мид чехии, обсе, в мире