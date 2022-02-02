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Ответы США по безопасности не вызывают большого энтузиазма, заявил Антонов
Ответы США по безопасности не вызывают большого энтузиазма, заявил Антонов - РИА Новости, 02.02.2022
Ответы США по безопасности не вызывают большого энтузиазма, заявил Антонов
Ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не вызывают большого энтузиазма, Вашингтон по сути предлагает сосредоточиться на... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:51
2022-02-02T18:52
сергей лавров
дмитрий песков
восточная европа
киев
россия
нато
анатолий антонов
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не вызывают большого энтузиазма, Вашингтон по сути предлагает сосредоточиться на второстепенных вопросах, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek."Подчеркну, что содержание американских (и натовских) ответов не вызывает у нас большого энтузиазма. Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах", - сообщил Антонов.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220202/evakuatsiya-1770731299.html
восточная европа
киев
россия
сша
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сергей лавров, дмитрий песков, восточная европа, киев, россия, нато, анатолий антонов, в мире, сша
18:51 02.02.2022 (обновлено: 18:52 02.02.2022)
 
Ответы США по безопасности не вызывают большого энтузиазма, заявил Антонов

Посол России Антонов: ответы США по гарантиям безопасности не вызывают большого энтузиазма

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не вызывают большого энтузиазма, Вашингтон по сути предлагает сосредоточиться на второстепенных вопросах, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek.
"Подчеркну, что содержание американских (и натовских) ответов не вызывает у нас большого энтузиазма. Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах", - сообщил Антонов.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
18:28
Пентагон допустил отправку сил на Украину
 
Сергей ЛавровДмитрий ПесковВосточная ЕвропаКиевРоссияНАТОАнатолий АнтоновВ миреСША
 
 
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