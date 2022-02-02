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Китай поддерживает требование России по безопасности, заявил Ушаков
Китай поддерживает требование России по безопасности, заявил Ушаков - РИА Новости, 02.02.2022
Китай поддерживает требование России по безопасности, заявил Ушаков
Китай поддерживает требование России о гарантиях безопасности, заявил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита Владимира Путина в Пекин. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:11
2022-02-02T16:11
россия
си цзиньпин
в мире
китай
юрий ушаков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Китай поддерживает требование России о гарантиях безопасности, заявил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита Владимира Путина в Пекин.Российский лидер 4 февраля проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином."Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности, разделяет позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов", - сказал он.
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россия, си цзиньпин, в мире, китай, юрий ушаков
16:11 02.02.2022
 
Китай поддерживает требование России по безопасности, заявил Ушаков

Помощник президента Ушаков: Китай поддерживает требование России о гарантиях безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Китай поддерживает требование России о гарантиях безопасности, заявил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита Владимира Путина в Пекин.
Российский лидер 4 февраля проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.
"Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности, разделяет позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов", - сказал он.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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РоссияСи ЦзиньпинВ миреКитайЮрий Ушаков
 
 
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