https://ria.ru/20220202/belorussiya-1770745187.html

Белоруссия проработала переориентацию грузов из портов Литвы, заявил Минск

Белоруссия проработала переориентацию грузов из портов Литвы, заявил Минск - РИА Новости, 02.02.2022

Белоруссия проработала переориентацию грузов из портов Литвы, заявил Минск

МИД Белоруссии заявил, что Минск выработал логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков из портов Литвы в порты других стран. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T19:43

2022-02-02T19:43

2022-02-02T19:55

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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что Минск выработал логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков из портов Литвы в порты других стран."Правительством Беларуси выработаны все необходимые логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков, не только удобрений, в морские порты государств, выполняющих свои обязательства и являющихся надежными партнерами для нашей страны", - говорится в заявлении МИД Белоруссии в связи с решением Литвы о прекращении транзита белорусских калийных удобрений . Заявление опубликовано в среду на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20220202/agressiya-1770738436.html

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литва, белоруссия, мид белоруссии, в мире, минск