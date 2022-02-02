https://ria.ru/20220202/belorussiya-1770745187.html
Белоруссия проработала переориентацию грузов из портов Литвы, заявил Минск
Белоруссия проработала переориентацию грузов из портов Литвы, заявил Минск - РИА Новости, 02.02.2022
Белоруссия проработала переориентацию грузов из портов Литвы, заявил Минск
МИД Белоруссии заявил, что Минск выработал логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков из портов Литвы в порты других стран. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T19:43
2022-02-02T19:43
2022-02-02T19:55
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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что Минск выработал логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков из портов Литвы в порты других стран."Правительством Беларуси выработаны все необходимые логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков, не только удобрений, в морские порты государств, выполняющих свои обязательства и являющихся надежными партнерами для нашей страны", - говорится в заявлении МИД Белоруссии в связи с решением Литвы о прекращении транзита белорусских калийных удобрений . Заявление опубликовано в среду на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
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литва, белоруссия, мид белоруссии, в мире, минск
19:43 02.02.2022 (обновлено: 19:55 02.02.2022)
Белоруссия проработала переориентацию грузов из портов Литвы, заявил Минск
МИД Белоруссии заявил, что Минск проработал переориентацию грузов из портов Литвы