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С кладбища в Австралии похитили человеческие черепа
С кладбища в Австралии похитили человеческие черепа - РИА Новости, 02.02.2022
С кладбища в Австралии похитили человеческие черепа
Два человеческих черепа похитили из склепов кладбища в австралийском Мельбурне, полиция не исключает причастности культа сатанистов, сообщает в среду телеканал... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:05
2022-02-02T12:05
в мире
австралия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Два человеческих черепа похитили из склепов кладбища в австралийском Мельбурне, полиция не исключает причастности культа сатанистов, сообщает в среду телеканал 7News.Подозрения подкрепляются находкой на оскверненных могилах распятий, свечей и "писем Сатане".По данным австралийской полиции, всего было взломано три склепа, но третий был пустым, и там нечего было брать. Эксперты-криминалисты заявляют, что еще не видели такого проявления культа сатанистов в Австралии. По их словам, обычно крадут цветные металлы и не более того.На кладбище установили камеры наблюдения. Полиция ищет возможных свидетелей.
https://ria.ru/20220129/vandalizm-1770138204.html
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в мире, австралия
12:05 02.02.2022
 
С кладбища в Австралии похитили человеческие черепа

С кладбища в Мельбурне похитили человеческие черепа, полиция подозревает сатанистов

© Depositphotos / GBP27Мельбурн
Мельбурн - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Depositphotos / GBP27
Мельбурн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Два человеческих черепа похитили из склепов кладбища в австралийском Мельбурне, полиция не исключает причастности культа сатанистов, сообщает в среду телеканал 7News.
Подозрения подкрепляются находкой на оскверненных могилах распятий, свечей и "писем Сатане".
Крест на могиле - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 16:51Религия
В Алма-Атинской области вандалы повалили более 20 крестов на кладбище
По данным австралийской полиции, всего было взломано три склепа, но третий был пустым, и там нечего было брать. Эксперты-криминалисты заявляют, что еще не видели такого проявления культа сатанистов в Австралии. По их словам, обычно крадут цветные металлы и не более того.
На кладбище установили камеры наблюдения. Полиция ищет возможных свидетелей.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 14:54
В Челябинске ищут вандалов, повредивших почти 40 памятников на кладбище
 
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