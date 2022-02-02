https://ria.ru/20220202/avstraliya-1770643650.html

С кладбища в Австралии похитили человеческие черепа

С кладбища в Австралии похитили человеческие черепа - РИА Новости, 02.02.2022

С кладбища в Австралии похитили человеческие черепа

Два человеческих черепа похитили из склепов кладбища в австралийском Мельбурне, полиция не исключает причастности культа сатанистов, сообщает в среду телеканал... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:05

2022-02-02T12:05

2022-02-02T12:05

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Два человеческих черепа похитили из склепов кладбища в австралийском Мельбурне, полиция не исключает причастности культа сатанистов, сообщает в среду телеканал 7News.Подозрения подкрепляются находкой на оскверненных могилах распятий, свечей и "писем Сатане".По данным австралийской полиции, всего было взломано три склепа, но третий был пустым, и там нечего было брать. Эксперты-криминалисты заявляют, что еще не видели такого проявления культа сатанистов в Австралии. По их словам, обычно крадут цветные металлы и не более того.На кладбище установили камеры наблюдения. Полиция ищет возможных свидетелей.

https://ria.ru/20220129/vandalizm-1770138204.html

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в мире, австралия