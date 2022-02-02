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В ЛНР заявили о планах ВСУ использовать авиацию при наступлении
В ЛНР заявили о планах ВСУ использовать авиацию при наступлении - РИА Новости, 02.02.2022
В ЛНР заявили о планах ВСУ использовать авиацию при наступлении
Украинские силовики намерены задействовать авиацию при возможном наступлении на Донбасс, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:06
2022-02-02T12:10
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики намерены задействовать авиацию при возможном наступлении на Донбасс, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."Нашей разведкой получены отдельные данные о планируемых действиях украинской армии в ходе наступления в Донбассе. С началом наступления украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактический воздушный десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины", — сказал представитель Народной милиции самопровозглашенной республики.Он уточнил, что бойцы ВСУ отрабатывают высадку с привлечением вертолетов МИ-8 на полигоне в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новоайдар.По данным разведки ЛНР, силовики также отрабатывают наступление в городских условиях в составе штурмовых групп.Ранее другой представитель Луганска Ян Лещенко заявил, что украинские и западные спецслужбы готовят кампанию в медиа, чтобы "ввести мировую общественность в заблуждение" и обвинить самопровозглашенные республики вместе с Россией в "агрессии против Киева".По его словам, готовятся постановочные сюжеты об "ужасах войны" с посылом, что регионы юго-востока Украины необходимо "освободить от российского гнета".Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Впоследствии Россия получила письменный ответ. Владимир Путин заявил, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о движении альянса к ее границам.
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
11:06 02.02.2022 (обновлено: 12:10 02.02.2022)
 
В ЛНР заявили о планах ВСУ использовать авиацию при наступлении

Народная милиция ЛНР: ВСУ планируют использовать авиацию при наступлении на Донбасс

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдаты украинской армии
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Украинские силовики намерены задействовать авиацию при возможном наступлении на Донбасс, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"Нашей разведкой получены отдельные данные о планируемых действиях украинской армии в ходе наступления в Донбассе. С началом наступления украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактический воздушный десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины", — сказал представитель Народной милиции самопровозглашенной республики.
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Он уточнил, что бойцы ВСУ отрабатывают высадку с привлечением вертолетов МИ-8 на полигоне в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новоайдар.
По данным разведки ЛНР, силовики также отрабатывают наступление в городских условиях в составе штурмовых групп.
Ранее другой представитель Луганска Ян Лещенко заявил, что украинские и западные спецслужбы готовят кампанию в медиа, чтобы "ввести мировую общественность в заблуждение" и обвинить самопровозглашенные республики вместе с Россией в "агрессии против Киева".
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По его словам, готовятся постановочные сюжеты об "ужасах войны" с посылом, что регионы юго-востока Украины необходимо "освободить от российского гнета".

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.
В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
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В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Впоследствии Россия получила письменный ответ. Владимир Путин заявил, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о движении альянса к ее границам.
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