https://ria.ru/20220202/aksakov-1770642977.html

Сергей Аксаков. Великий мемуарист русского духа

Сергей Аксаков. Великий мемуарист русского духа - РИА Новости, 02.02.2022

Сергей Аксаков. Великий мемуарист русского духа

Прародитель слявянофилов, он в какой-то момент удостаивается звания лучшего русского писателя. Этим он обязан своим действительно бессмертным семейным воспоминаниям и сказке "Аленький цветочек". Близкий друг Гоголя, он пишет о нем в надежде разгадать загадку его творчества и создает, возможно, лучшую хотя и не законченную биографию.

2022-02-02T14:00

2022-02-02T14:00

2022-02-02T14:00

подкаст "заговор классиков"

подкаст

образование

виктор ерофеев

образование - общество

история

литература

российская империя

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Сергей Аксаков. Великий мемуарист русского духа Прародитель слявянофилов, он в какой-то момент удостаивается звания лучшего русского писателя. Этим он обязан своим действительно бессмертным семейным воспоминаниям и сказке "Аленький цветочек". Близкий друг Гоголя, он пишет о нем в надежде разгадать загадку его творчества и создает, возможно, лучшую хотя и не законченную биографию. audio/mpeg

Сергей Аксаков. Великий мемуарист русского духа Прародитель слявянофилов, он в какой-то момент удостаивается звания лучшего русского писателя. Этим он обязан своим действительно бессмертным семейным воспоминаниям и сказке "Аленький цветочек". Близкий друг Гоголя, он пишет о нем в надежде разгадать загадку его творчества и создает, возможно, лучшую хотя и не законченную биографию. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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подкаст, образование, виктор ерофеев, образование - общество, история, литература, российская империя, аудио