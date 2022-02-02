https://ria.ru/20220202/agressiya-1770738436.html

Минск назвал решения Литвы о запрете транзита удобрений гибридной агрессии

Минск назвал решения Литвы о запрете транзита удобрений гибридной агрессии - РИА Новости, 02.02.2022

Минск назвал решения Литвы о запрете транзита удобрений гибридной агрессии

МИД Белоруссии заявил, что решение Литвы о прекращении транзита белорусского хлоркалия по своей территории в морские порты является элементом гибридной... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T19:04

2022-02-02T19:04

2022-02-02T19:04

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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что решение Литвы о прекращении транзита белорусского хлоркалия по своей территории в морские порты является элементом гибридной агрессии, оно направлено на причинение экономического ущерба Минску."Данный шаг представляет собой элемент гибридной агрессии в отношении Беларуси, направленный на нанесение прямого экономического ущерба благосостоянию белорусского народа", - говорится в заявлении МИД Белоруссии в связи с решением Литвы о прекращении транзита белорусских калийных удобрений. Заявление опубликовано в среду на сайте белорусского внешнеполитического ведомства."Незаконное решение правительства Литовской Республики о прекращении транзита белорусских калийных удобрений грубейшим образом нарушает нормы права, прямые двусторонние и многосторонние обязательства литовской стороны. В их числе соглашение от 3 апреля 2000 года об условиях транзита грузов Республики Беларусь с использованием портов и другой транспортной инфраструктуры Литовской Республики, конвенция ООН по морскому праву, которая ратифицирована ЕС, Минском и Вильнюсом. Данные документы юридически обязывают Литву предоставить Беларуси транзит как стране, не имеющей выхода к морю", - говорится в заявлении.Подчеркивается, что управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) официально информировало литовскую сторону, что американские санкции в отношении ОАО "Беларуськалий" не являются обязательными для государственного предприятия "Литовские железные дороги". "Соответственно, решение пока еще действующего правительства Литвы является инициативным", - констатировали в белорусском МИД.В белорусском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что "руководствуясь принципами добрососедства и не желая причинять ущерб многострадальному литовскому народу, Республика Беларусь воздерживалась от резких ответных мер в связи с последовательными враждебными действиями безрассудного литовского руководства".Отмечается, что белорусская сторона неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопроса в правовом поле: 18 и 28 января 2022 года литовской стороне соответствующие предложения были направлены руководством министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии."Мы также предложили диалог по данному вопросу на уровне глав правительств. Официальный Вильнюс отказался, преследуя цель за счет своих налогоплательщиков нанести белорусам максимальный ущерб. В рамках современных правил международной торговли – это пещерная дикость. Таким шагом правительство Литвы еще раз перед всем миром расписалось в своей нецивилизованности и ненадежности в качестве торгового партнера, вдобавок к ряду других своих поступков. Республика Беларусь не может игнорировать данную гибридную атаку и вынуждена, как предупреждалось заранее, пойти на ответные меры", - говорится в заявлении.Правительство Литвы 12 января постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании "Летувос гележинкеляй" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год. В январе государственная компания "Литовские железные дороги" (ЛЖД) проинформировала белорусскую компанию "Беларуськалий" о расторжении с ней договора с 1 февраля по решению правительства страны.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник поручил применять ответные меры в отношении Литвы в случае блокировки транзита грузов из Белоруссии.

https://ria.ru/20220201/litva-1770478077.html

https://ria.ru/20220202/udobreniya-1770660222.html

https://ria.ru/20220201/belorussiya-1770526310.html

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в мире, гитанас науседа, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, министерство финансов сша, оон, беларуськалий, сша