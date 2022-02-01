https://ria.ru/20220201/zelenskiy-1770454133.html
Зеленский призвал к единству во внутренней политике Украины
Зеленский призвал к единству во внутренней политике Украины - РИА Новости, 01.02.2022
Зеленский призвал к единству во внутренней политике Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал к единству во внутренней политике страны и не сеять панику. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:14
2022-02-01T12:14
2022-02-01T12:14
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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к единству во внутренней политике страны и не сеять панику.Несколько многочисленных митингов прошли в Киеве в последнее время. Акции протеста были в поддержку экс-президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Также возле украинского парламента митинговали предприниматели. Они требовали принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и ряде других послаблений в налоговом кодексе. Полиция Украины также сообщила, что в стране готовились ряд массовых беспорядков, организаторы были задержаны."Внешняя поддержка Украины объединяет почти весь мир, мы же должны быть едины во внутренней политике. Можно быть в оппозиции к власти, нельзя быть в оппозиции к народу. Можно иметь разные взгляды... относительно одной цели – это укрепление своего государства, государства Украина, а не личного рейтинга. Можно презирать монобольшинство (парламентскую фракцию партии "Слуга народа" - ред.), правительство, президента, но нельзя презирать собственный народ, сеять панику, чтобы собирать политические плоды, держать людей в тревоге, держать на улице в минус, чтобы получить свои плюсы", - сказал Зеленский, выступая во вторник на открытии новой сессии Верховной рады Украины.По его словам, также в стране должно быть внутреннее единство относительно внешних дел страны.
https://ria.ru/20220201/ukraina-1770451007.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, минские соглашения
Зеленский призвал к единству во внутренней политике Украины
Президент Украины Зеленский призвал к единству во внутренней политике страны