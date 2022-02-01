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Мишустин призвал решать проблемы первичного звена здравоохранения
Мишустин призвал решать проблемы первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 01.02.2022
Мишустин призвал решать проблемы первичного звена здравоохранения
Первичное звено здравоохранения находится под большой нагрузкой, необходимо облегчить условия для медработников и при этом обеспечить удобное и быстрое оказание РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:07
2022-02-01T18:30
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Первичное звено здравоохранения находится под большой нагрузкой, необходимо облегчить условия для медработников и при этом обеспечить удобное и быстрое оказание медпомощи для пациентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития."Вместе с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, особенно которые волнуют людей. Здесь прежде всего речь должна идти о первичном звене. Именно оно сегодня столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки", — сказал он.Глава кабмина напомнил, что число заразившихся коронавирусом увеличивается каждый день, поэтому властям нельзя медлить с решениями проблем."Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов. Современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Необходимо сократить сроки ожидания приема у специалиста и, конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов", — отметил Мишустин.Премьер также указал на важность создания современной инфраструктуры для реабилитации пациентов с COVID-19. Власти планируют обновить оборудование свыше 60% медорганизаций.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
16:07 01.02.2022 (обновлено: 18:30 01.02.2022)
 
Мишустин призвал решать проблемы первичного звена здравоохранения

Премьер Мишустин поручил избавить врачей первичного звена от "бесконечных отчетов"

© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Fotolia / rogerphoto
Врачи
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Первичное звено здравоохранения находится под большой нагрузкой, необходимо облегчить условия для медработников и при этом обеспечить удобное и быстрое оказание медпомощи для пациентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития.
"Вместе с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, особенно которые волнуют людей. Здесь прежде всего речь должна идти о первичном звене. Именно оно сегодня столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки", — сказал он.
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"Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов. Современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Необходимо сократить сроки ожидания приема у специалиста и, конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов", — отметил Мишустин.
Премьер также указал на важность создания современной инфраструктуры для реабилитации пациентов с COVID-19. Власти планируют обновить оборудование свыше 60% медорганизаций.
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