https://ria.ru/20220201/zasedanie-1770585519.html

Небензя пригласил постпреда Украины на заседание СБ по Минским соглашениям

Небензя пригласил постпреда Украины на заседание СБ по Минским соглашениям - РИА Новости, 01.02.2022

Небензя пригласил постпреда Украины на заседание СБ по Минским соглашениям

Постпред РФ при ООН Василий Небензя пригласил своего украинского коллегу Сергея Кислицу принять участие в организуемом Россией 17 февраля заседании СБ ООН по... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T23:13

2022-02-01T23:13

2022-02-01T23:14

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ООН, 1 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пригласил своего украинского коллегу Сергея Кислицу принять участие в организуемом Россией 17 февраля заседании СБ ООН по исполнению минских соглашений.Российский постпред уточнил, что мероприятие будет посвящено как раз неисполнению Киевом минских договоренностей."Я надеюсь, что он (Кислица – ред.) поддержит наше заседание 17 февраля по исполнению минских договоренностей. Уверен, что он хотел бы прийти и сделать заявление. Мы будем приветствовать это", - сказал Небензя на брифинге.При это он назвал очевидным, что Кислица поддержал проведение заседания СБ ООН по Украине, инициированного США в понедельник. "Конечно украинский постпред поддержал заседание, которое созвали США, потому что оно полностью отражает тезисы, которые у украинских властей", - указал Небензя.В понедельник прошло инициированное США заседание СБ ООН, на котором Вашингтон хотел обсудить якобы "угрожающее поведение" РФ по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе. РФ заранее сочла такое заседание американским PR-трюком. Мероприятие свелось к бездоказательному обвинению РФ со стороны Запада. Москва попросила предоставить доказательства якобы имеющихся планов агрессии против Украины, но никто их не предоставил. Также никто из западных стран в СБ ООН не смог обосновать произносимую ими цифру в "100 тысяч военнослужащих" РФ, якобы переброшенных к границе с Украиной.

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770568509.html

https://ria.ru/20220201/agressiya-1770577120.html

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