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Зампостпреда России прокомментировал заседание СБ ООН по Украине
Зампостпреда России прокомментировал заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 01.02.2022
Зампостпреда России прокомментировал заседание СБ ООН по Украине
Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины было "успешным" для нагнетания истерии и хайпа, но Совбез - не место для политических упражнений, заявил первый РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:40
2022-02-01T20:40
2022-02-01T20:53
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины было "успешным" для нагнетания истерии и хайпа, но Совбез - не место для политических упражнений, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сочла успешным прошедшее накануне заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины."Все зависит от тех критериев, которые вы применяете... Если она вписывает это заседание Совбеза в стратегию США по нагнетанию давления, истерии, хайпа, то, наверное, оно действительно было успешным", - заявил Полянский в эфире "России 24".Он отметил, что Россия считает, что "Совбез - это не место для таких политических упражнений, направленных на реализацию внутриполитических, прежде всего, задач".
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украина, в мире, россия, сша, оон, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр
20:40 01.02.2022 (обновлено: 20:53 01.02.2022)
Зампостпреда России прокомментировал заседание СБ ООН по Украине
Дипломат Полянский назвал заседание СБ ООН по Украине "блестящим" для нагнетания истерии