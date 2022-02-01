Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/zasedanie-1770571584.html
Зампостпреда России прокомментировал заседание СБ ООН по Украине
Зампостпреда России прокомментировал заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 01.02.2022
Зампостпреда России прокомментировал заседание СБ ООН по Украине
Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины было "успешным" для нагнетания истерии и хайпа, но Совбез - не место для политических упражнений, заявил первый РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:40
2022-02-01T20:53
украина
в мире
россия
сша
оон
совет безопасности оон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_889a989c6a7424f6f19f83a92ac9148f.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины было "успешным" для нагнетания истерии и хайпа, но Совбез - не место для политических упражнений, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сочла успешным прошедшее накануне заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины."Все зависит от тех критериев, которые вы применяете... Если она вписывает это заседание Совбеза в стратегию США по нагнетанию давления, истерии, хайпа, то, наверное, оно действительно было успешным", - заявил Полянский в эфире "России 24".Он отметил, что Россия считает, что "Совбез - это не место для таких политических упражнений, направленных на реализацию внутриполитических, прежде всего, задач".
https://ria.ru/20220201/ukraina-1770568509.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_e331ea608dfbfcc9e59095fbc31194a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, сша, оон, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр
20:40 01.02.2022 (обновлено: 20:53 01.02.2022)
 
Зампостпреда России прокомментировал заседание СБ ООН по Украине

Дипломат Полянский назвал заседание СБ ООН по Украине "блестящим" для нагнетания истерии

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности
Заседание Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Заседание Совета безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины было "успешным" для нагнетания истерии и хайпа, но Совбез - не место для политических упражнений, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сочла успешным прошедшее накануне заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины.
"Все зависит от тех критериев, которые вы применяете... Если она вписывает это заседание Совбеза в стратегию США по нагнетанию давления, истерии, хайпа, то, наверное, оно действительно было успешным", - заявил Полянский в эфире "России 24".
Он отметил, что Россия считает, что "Совбез - это не место для таких политических упражнений, направленных на реализацию внутриполитических, прежде всего, задач".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
20:15
Путин прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
 
УкраинаВ миреРоссияСШАООНСовет Безопасности ООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала