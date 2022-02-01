https://ria.ru/20220201/zasedanie-1770571584.html

Зампостпреда России прокомментировал заседание СБ ООН по Украине

Зампостпреда России прокомментировал заседание СБ ООН по Украине - РИА Новости, 01.02.2022

Зампостпреда России прокомментировал заседание СБ ООН по Украине

Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины было "успешным" для нагнетания истерии и хайпа, но Совбез - не место для политических упражнений, заявил первый РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T20:40

2022-02-01T20:40

2022-02-01T20:53

украина

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины было "успешным" для нагнетания истерии и хайпа, но Совбез - не место для политических упражнений, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сочла успешным прошедшее накануне заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины."Все зависит от тех критериев, которые вы применяете... Если она вписывает это заседание Совбеза в стратегию США по нагнетанию давления, истерии, хайпа, то, наверное, оно действительно было успешным", - заявил Полянский в эфире "России 24".Он отметил, что Россия считает, что "Совбез - это не место для таких политических упражнений, направленных на реализацию внутриполитических, прежде всего, задач".

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770568509.html

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украина, в мире, россия, сша, оон, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр