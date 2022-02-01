https://ria.ru/20220201/zakonoproekt-1770505403.html

СПЧ упустил время для предложений к законопроекту о пытках, заявил Каляпин

СПЧ упустил время для предложений к законопроекту о пытках, заявил Каляпин - РИА Новости, 01.02.2022

СПЧ упустил время для предложений к законопроекту о пытках, заявил Каляпин

Совет по правам человека при президенте РФ упустил время, когда нужно было вносить свои предложения к законопроекту, уточняющему понятие пыток и усиливающему за РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:04

2022-02-01T16:04

2022-02-01T16:04

общество

госдума рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

валерий фадеев

владимир полетаев

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ упустил время, когда нужно было вносить свои предложения к законопроекту, уточняющему понятие пыток и усиливающему за это ответственность, сейчас уже поздно, заявил РИА Новости член Совета Игорь Каляпин.Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с журналистами сообщил, что Совет подготовит свои предложения к законопроекту."Я думаю, что, к сожалению, СПЧ упустил время, когда это нужно было делать... Я не могу это комментировать, Валерий Александрович со мной этот вопрос не обсуждал. Я думаю, что это нужно было делать месяц назад. Это должно было быть готово месяц назад ,чтобы каким-то образом повлиять на законодательную практику. Сейчас это делать уже поздно. Если законопроект появится завтра, то что-либо в реальности он не изменит", - сказал Каляпин.По его словам, с "космической скоростью" будет принят законопроект, разработанный Андреем Клишасом, Владимиром Полетаевым и Павлом Крашенинниковым, а не документ, над которым он работал в комиссии сенатора Людмилы Нарусовой.Также Каляпин считает, что законопроект, который предлагает группа депутатов, "неверно устроен" и его невозможно будет дорабатывать и менять после принятия.Президент рекомендовал парламенту к 1 июля рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность, сообщается на сайте Кремля.В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки , организованные представителями власти, предполагается, что это будет караться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание". Ранее Крашенинников заявлял, что закон постараются принять в феврале-марте. В календаре рассмотрения вопросов ГД, размещенном в электронной думской базе, отмечалось, что Госдума планирует рассмотреть законопроект об ответственности за пытки на заседании 17 февраля.

https://ria.ru/20220131/pytki-1770326474.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/putin-1770348739.html

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общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), валерий фадеев, владимир полетаев