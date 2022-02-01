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СПЧ упустил время для предложений к законопроекту о пытках, заявил Каляпин
СПЧ упустил время для предложений к законопроекту о пытках, заявил Каляпин - РИА Новости, 01.02.2022
СПЧ упустил время для предложений к законопроекту о пытках, заявил Каляпин
Совет по правам человека при президенте РФ упустил время, когда нужно было вносить свои предложения к законопроекту, уточняющему понятие пыток и усиливающему за РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:04
2022-02-01T16:04
общество
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
валерий фадеев
владимир полетаев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ упустил время, когда нужно было вносить свои предложения к законопроекту, уточняющему понятие пыток и усиливающему за это ответственность, сейчас уже поздно, заявил РИА Новости член Совета Игорь Каляпин.Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с журналистами сообщил, что Совет подготовит свои предложения к законопроекту."Я думаю, что, к сожалению, СПЧ упустил время, когда это нужно было делать... Я не могу это комментировать, Валерий Александрович со мной этот вопрос не обсуждал. Я думаю, что это нужно было делать месяц назад. Это должно было быть готово месяц назад ,чтобы каким-то образом повлиять на законодательную практику. Сейчас это делать уже поздно. Если законопроект появится завтра, то что-либо в реальности он не изменит", - сказал Каляпин.По его словам, с "космической скоростью" будет принят законопроект, разработанный Андреем Клишасом, Владимиром Полетаевым и Павлом Крашенинниковым, а не документ, над которым он работал в комиссии сенатора Людмилы Нарусовой.Также Каляпин считает, что законопроект, который предлагает группа депутатов, "неверно устроен" и его невозможно будет дорабатывать и менять после принятия.Президент рекомендовал парламенту к 1 июля рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность, сообщается на сайте Кремля.В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки , организованные представителями власти, предполагается, что это будет караться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание". Ранее Крашенинников заявлял, что закон постараются принять в феврале-марте. В календаре рассмотрения вопросов ГД, размещенном в электронной думской базе, отмечалось, что Госдума планирует рассмотреть законопроект об ответственности за пытки на заседании 17 февраля.
https://ria.ru/20220131/pytki-1770326474.html
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общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), валерий фадеев, владимир полетаев
16:04 01.02.2022
 
СПЧ упустил время для предложений к законопроекту о пытках, заявил Каляпин

Член СПЧ Каляпин: Совет упустил время для предложений к проекту, уточняющему понятие пыток

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ упустил время, когда нужно было вносить свои предложения к законопроекту, уточняющему понятие пыток и усиливающему за это ответственность, сейчас уже поздно, заявил РИА Новости член Совета Игорь Каляпин.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с журналистами сообщил, что Совет подготовит свои предложения к законопроекту.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 15:38
СПЧ подготовит предложения к законопроекту о пытках
"Я думаю, что, к сожалению, СПЧ упустил время, когда это нужно было делать... Я не могу это комментировать, Валерий Александрович со мной этот вопрос не обсуждал. Я думаю, что это нужно было делать месяц назад. Это должно было быть готово месяц назад ,чтобы каким-то образом повлиять на законодательную практику. Сейчас это делать уже поздно. Если законопроект появится завтра, то что-либо в реальности он не изменит", - сказал Каляпин.
По его словам, с "космической скоростью" будет принят законопроект, разработанный Андреем Клишасом, Владимиром Полетаевым и Павлом Крашенинниковым, а не документ, над которым он работал в комиссии сенатора Людмилы Нарусовой.
"Наверное, я и со своей стороны не очень правильно поступил, ограничившись тем, что мы работали над этим законопроектом в комиссии, созданной Нарусовой. Мне казалось, поскольку Совет Федерации — законодательный орган, более логичным работать на этой площадке. И Нарусова действительно собрала хорошую экспертную команду, которая безусловно через некоторое время выдала бы качественный продукт: согласованный, уравновешенный и, самое главное, рабочий. Но поскольку появился законопроект Клишаса, Полетаева, Крашенинникова, который Нарусова очень точно определила как "гомеопатия", я думаю, что именно этот законопроект сейчас с "космической скоростью" пройдет все согласования и в самое ближайшее время будет принят", - сказал Каляпин.
Также Каляпин считает, что законопроект, который предлагает группа депутатов, "неверно устроен" и его невозможно будет дорабатывать и менять после принятия.
"Законопроект Клишаса и Крашенинникова в принципе неверно устроен. И правозащитное сообщество, и международные органы, в которых участвует Россия... постоянно напоминают и говорят, что мы должны криминализировать пытку, как самостоятельный состав преступления. Пытка должна стать преступлением, то есть в уголовном кодексе должна появиться статья. В предложенном законопроекте пытка квалифицируется как разновидность превышения должностных полномочий. Невозможно этот закон дорабатывать и совершенствовать. Он в принципе пытку объявляет разновидностью должностного преступления. Это принципиально неверно. Это нужно будет когда-то радикально менять закон", - добавил Каляпин.
Президент рекомендовал парламенту к 1 июля рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность, сообщается на сайте Кремля.
В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки , организованные представителями власти, предполагается, что это будет караться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание". Ранее Крашенинников заявлял, что закон постараются принять в феврале-марте. В календаре рассмотрения вопросов ГД, размещенном в электронной думской базе, отмечалось, что Госдума планирует рассмотреть законопроект об ответственности за пытки на заседании 17 февраля.
Президент РФ Владимир Путин и министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 17:22В России
Путин и глава Минюста обсудили идеи СПЧ в сфере исполнения наказаний
 
ОбществоГосдума РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Валерий ФадеевВладимир Полетаев
 
 
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