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В Москве выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом
В Москве выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 01.02.2022
В Москве выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве среди взрослого и совокупного населения превышает эпидпороги, при этом среди детей заболеваемость сохраняется ниже... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:10
2022-02-01T12:10
общество
грипп
москва
здоровье - общество
орви
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве среди взрослого и совокупного населения превышает эпидпороги, при этом среди детей заболеваемость сохраняется ниже пороговых величин, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве с 24 по 31 января 2022 года характеризуется ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, преимущественно за счёт циркуляции риновируса и других вирусов не гриппозной этиологии."На четвертой неделе 2022 года в сравнении с предыдущей неделей продолжается рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди всех возрастных групп населения. Вместе с тем, показатели заболеваемости остаются ниже расчётных эпидемических пороговых величин среди детей во всех возрастных группах", - говорится в сообщении.В том числе среди детей 0-2 лет заболеваемость ниже эпидпорога на 72,7%, среди детей 3-6 лет - на 64,1%, среди детей 7-14 лет - на 9,1%."В то же время среди совокупного и взрослого населения наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220130/orvi-1770167389.html
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общество, грипп, москва, здоровье - общество, орви, россия
12:10 01.02.2022
 
В Москве выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве превысила эпидемические пороги

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве среди взрослого и совокупного населения превышает эпидпороги, при этом среди детей заболеваемость сохраняется ниже пороговых величин, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве с 24 по 31 января 2022 года характеризуется ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, преимущественно за счёт циркуляции риновируса и других вирусов не гриппозной этиологии.
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"На четвертой неделе 2022 года в сравнении с предыдущей неделей продолжается рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди всех возрастных групп населения. Вместе с тем, показатели заболеваемости остаются ниже расчётных эпидемических пороговых величин среди детей во всех возрастных группах", - говорится в сообщении.
В том числе среди детей 0-2 лет заболеваемость ниже эпидпорога на 72,7%, среди детей 3-6 лет - на 64,1%, среди детей 7-14 лет - на 9,1%.
"В то же время среди совокупного и взрослого населения наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ", - говорится в сообщении.
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