https://ria.ru/20220201/zabolevaemost-1770453130.html

В Москве выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Москве выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 01.02.2022

В Москве выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве среди взрослого и совокупного населения превышает эпидпороги, при этом среди детей заболеваемость сохраняется ниже... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:10

2022-02-01T12:10

2022-02-01T12:10

общество

грипп

москва

здоровье - общество

орви

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве среди взрослого и совокупного населения превышает эпидпороги, при этом среди детей заболеваемость сохраняется ниже пороговых величин, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве с 24 по 31 января 2022 года характеризуется ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, преимущественно за счёт циркуляции риновируса и других вирусов не гриппозной этиологии."На четвертой неделе 2022 года в сравнении с предыдущей неделей продолжается рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди всех возрастных групп населения. Вместе с тем, показатели заболеваемости остаются ниже расчётных эпидемических пороговых величин среди детей во всех возрастных группах", - говорится в сообщении.В том числе среди детей 0-2 лет заболеваемость ниже эпидпорога на 72,7%, среди детей 3-6 лет - на 64,1%, среди детей 7-14 лет - на 9,1%."В то же время среди совокупного и взрослого населения наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220130/orvi-1770167389.html

https://ria.ru/20220131/covid-19-1770356605.html

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